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瑞芳里長謝永昌獲肯定 要捐選舉補助金給母校

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安里長謝永昌（左）連任，獲得一千多張的選票，預計將選舉補助金要來回饋母校吉慶國小。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里長謝永昌（左）連任，獲得一千多張的選票，預計將選舉補助金要來回饋母校吉慶國小。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉安里長謝永昌，今年里長選舉中因同額參選，因此也順利連任，這次獲得一千多張的選票，要將選舉補助金要來回饋母校吉慶國小，未來四年他也將繼續帶領吉安里開啟更美好的新篇章。

瑞芳四腳亭的吉安里謝永昌里長，於民國99年上任新北市瑞芳區吉安里第一屆里長後，不斷的讓吉安里這幾年有所改變，對於獨居老人的照料方面，除了送餐外，時間上允許都親自送餐，並瞭解各項問題及需求，對於弱勢關懷及里內老人家的生活空間，也透過平日共餐一同聆聽及照料，里長面對未來的各項挑戰仍需持續與市府建議中。

就是憑著一股愛家愛鄉的念頭，謝永昌誠懇努力做好里內各項建設和福利，深獲民眾好評，今年里長選舉謝永昌因同額參選順利連任，這也是他連任的第四屆了，幾乎都是同額參選，可想而知，里民對他的高度肯定與期待。

吉安里長謝永昌說，這次選舉共獲得1068票，得票數達當選票數二分之一以上，能獲得1票30元的選舉補助金，總金額約三萬多元，待領到後，將回饋於母校提供給吉慶國小發展校務，希望盡自己棉薄之力，讓母校越來越好。

瑞芳

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