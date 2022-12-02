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瑞芳各社區展現成果 推廣在地特色與活力

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰社區帶領各社區舉行成果展，展現瑞芳各社區的凝聚力。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰社區帶領各社區舉行成果展，展現瑞芳各社區的凝聚力。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰社區帶領潛力社區─東和社區，進行扶植與培育，著重在社區永續經營、社區自主服務。歷經一整年的活動與培訓，在今(2)日舉行成果展暨健康步道健行活動，並且邀請曾一同打拼的社區們共襄盛舉，也展現瑞芳各社區的凝聚力。

民國103年至105年，瑞芳區爪峰社區、東和社區及龍潭社區發展協會察覺社區照顧之重要性，獲得機會辦理新北市政府聯合社區小旗艦計畫，民國107年由爪峰社區領航，帶領東和、龍潭、傑魚以及龍川社區發展協會共同合作發展並執行福利社區化旗艦型計畫，分別辦理兒少陪伴服務及老人關懷、共餐、開心農場及小農市集等方案，透過共同努力的過程照顧社區各族群，五個社區互相學習成長、活絡社區、加強社區動能。

東和社區發展協會理事長林萬根，現場除了演出外，現場還有各社區的市集，有蔬菜水果，還有特色小吃龍鳳腿，更有新住民朋友在現在大展身手，做出美味的越南美食，現場宛如一場熱鬧的園遊會，包括區長，議員及各社區代表都來共襄盛舉。

瑞芳區長施玉祥說，今年末舉辦大型成果發表，可以看到多年下來每個社區的轉變，各社區志工隊、社區關懷據點、性平社區接連達成等，讓瑞芳地區志工活絡、長者喜愛參加社區活動，也為將來更完善的銀髮服務鋪路，推廣更多瑞芳的特色與活力。

瑞芳 越南

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