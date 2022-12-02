石門出磺口農場二期稻收成 氣候差收成僅一半

石門區出磺口農場今年首度嘗試種植二期稻作，希望創造北部農田秋、冬時節有更多的收入，不過首年的收成受到氣候影響，比起一期稻作，二期稻與再生稻的收成量都僅有一半，但出磺口農場並明年還要再度修正與嘗試，目標是要讓北部農場的收入寒冬變暖冬。

出磺口農場陳國志指出，二期稻作初期長得不錯，不過抽穗時正好碰上風雨，導致結出的穗空包彈佔了一半，而早一步收成的的再生稻，稻稈較短、產量變低，與二期稻作的收成量不相上下，更因為北部秋冬時節受東北季風影響，曬稻穀只能移至溫室裡陰乾，還必須花上比一期稻作更久的時間，相當不容易。

拿起結穗飽滿與空心穗相比較，出磺口農場陳國志說，農夫本來就是靠天吃飯的職業，今年碰上氣候不好，但也不會因此放棄再嘗試，相信透過不斷的修正與觀察，盡量將氣候影響減低，北部的農事也可望有更長的收成季節，藉此也讓體驗經濟得以一年四季都有得辦，讓北部農場不會因為寒冬來襲，收入就也跟著進入寒冬。