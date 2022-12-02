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北市400處YouBike1.0站點明停用 新北：預計2025年退場
台北市內原先YouBike1.0系統的400個租賃站點將於明天正式停用，站點已全數更換為YouBike 2.0系統。新北市交通局提醒，民眾騎乘公共自行車往返雙北市，請騎乘YouBike2.0，避免騎乘YouBike1.0車輛在台北市無法還車。另外，交通局表示，考量設備使用年限，新北預計會在2025年讓YouBike1.0系統全面退場，使用期間內也會讓1.0系統的單車安全升級，保障民眾使用權利。
交通局綜合規劃科長吳政諺表示，台北市YouBike1.0系統將全面退場，交通局再次提醒有跨雙北市騎乘需求的民眾，請務必使用YouBike2.0，否則騎乘YouBike1.0進入台北市後無車柱可還車，就需再騎返新北市YouBike1.0場站才能還車，若未歸還則為租借車輛狀態，將持續計費。
另外，雙北市交通局已請微笑單車公司於雙北跨市騎乘熱門站點、自行車道橋樑張貼「跨市騎乘民眾請改使用YouBike2.0」告示，加強宣傳，並針對跨市騎乘頻繁的YouBike會員傳送簡訊提醒。
新北市則持續提供公共自行車YouBike1.0及2.0雙系統服務，以兼顧與桃園市YouBike1.0系統的跨市連結；新北市除了在現有1.0站點旁皆完成2.0柱位佈設，同時全市2.0站點已達972站，且將持續擴站，讓民眾於北北桃跨市暢騎無阻。
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