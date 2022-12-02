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感念家鄉雙親 老兵王真偉以父母為名捐復康巴士

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
王真偉昔日門生陸如龍退休少將（右起）和前海軍總司令王立申代表捐贈，由市府秘書長林祐賢代表受贈。圖／新北市社會局提供
王真偉昔日門生陸如龍退休少將（右起）和前海軍總司令王立申代表捐贈，由市府秘書長林祐賢代表受贈。圖／新北市社會局提供

今年92歲的老兵王真偉於1949年隨國軍來台，歷任海軍陸戰隊中校隊長，為感念雙親養育之恩卻無以為報，特別以父母之名王和煦、孟淑敏捐贈1輛復康巴士給新北市政府，並準備捐贈100萬元給新北市榮民服務處，以照顧榮眷及遺孤。王真偉在車身貼上「山西省交城縣洪相村」，以示飲水思源不忘本。

由於王真偉年事已高，加上有聽、視障，因此由他昔日在海軍官校的門生陸如龍退休少將代表捐贈；另外前海軍總司令王立申和新北市榮民服務處處長周興國等人陪同。王真偉則透過此次媒合的桃園市永安國中校長古如毓和新北市教育局秘書陳俊鴻的手機Line，與受贈的市府秘書長林祐賢打招呼，林祐賢說代表新北市長侯友宜感謝他。

陸如龍表示，他於1969年時在海軍官校受教於學生隊長王真偉，至今仍保持聯繫，他拿出王真偉的手寫稿代為朗讀說，因隻身來台，舉目無親，受到國人許多的照顧，想到少小離家，無法報答父母的養育之恩，如今父母均已作古，因此特別將多年來簡樸生活所累存的積蓄拿來購置復康巴士，以幫助需要的人。

陸如龍補充說，王隊長在軍退後，曾轉任學校教官，並加入慈濟功德會，長年當志工行善。除了捐贈復康巴士外，王隊長也將於近日準備捐贈100萬元給新北市榮民服務處，以資助榮眷遺孤。

林祐賢表示，自己曾在行政院主計處服務，負責國防軍事等相關預算，因此對於軍人非常敬佩。王真偉年輕時保家衛國，退休後省吃儉用，將畢生積蓄拿出來奉獻，而且對父母移孝作善，從小愛化為大愛，從這次捐贈活動，有18位門生故舊、甚至長官出席，就可顯見王真偉的為人，他代表侯友宜市長表達由衷的感謝。

父母 海軍 榮民

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