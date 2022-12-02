擴大五股坑溪遊憩空間 新北花1.7億新建景觀橋

位於新北市洲子洋重劃區南側的五股環保藝術新樂園已於2020年完成，為串聯五股坑溪兩側之生活空間，水利局花費1.7億元推動｢五股坑溪跨河景觀橋新建計畫｣，可擴增洲子洋重劃區居民約7千平方公尺運動休憩場域，擴大民眾休憩範圍。

新北市政府自2019起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山重新活化公有土地，增加綠美化休憩空間，水利局並計畫在此新建景觀橋擴大民眾休憩範圍。水利局表示，此跨河景觀橋是一座人行景觀橋，專屬人行、自行車與無障礙使用，橋梁採上路式拱橋設計，造型簡約通透，並可滿足五股坑溪計畫堤頂高9.71公尺之防洪需求，及道路4.6公尺之淨高通行需求。

另外，在跨距70公尺、橋寬4公尺跨橋上，將以彩虹弧線為元素鋪設彩虹鋪面，與鄰近的五股坑溪彩左岸虹步道相互輝映，並配合橋型設置觀景平台，兩端亦均設置無障礙電梯，建構性別平等的樂齡設施，打造符合地方需求的多功能景觀橋，成為五股的新地標，進而翻轉蛻變五股的形象與地位。