新北深坑多福宴12/16封街辦桌 石斑魚也入菜
新北深坑區公所結合商圈發展協會，以在地特色豆腐、黑豬肉香腸、竹筍、包種茶結合石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜等食材，16日將在深坑老街封街辦桌「深坑多福宴」。
深坑區長黃美華今天在記者會表示，「深坑多福宴」自2015年開辦以來，深受歡迎。今年以「團圓迎金兔」設計本屆多福宴美食，邀請獲新北嚴選美食業者及深坑知名餐廳，一起推美食饗宴。
黃美華說，以豆腐等「深坑4寶」食材，結合優質台灣食材的石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜，打造13道驚艷料理及2份深坑特色伴手禮；讓民眾在深坑老街懷舊的風情，封街辦桌享受在地好味道。
新北市商圈聯合會理事長黃建強接受中央社記者訪問時表示，新北市有23處商圈發展協會，共17個協會加入聯合會，希望藉由交流與觀摩的總體力量，串連公私資源，提振COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟。
「2022深坑多福宴」將於16日晚間在深坑老街封街辦捉，睽違2年復辦的「多福宴」，除彙集各餐廳的黑豬肉高粱香腸、白斬黃金閹雞、卜肉豆腐蝦仁捲、紅藜干貝油飯、豆腐煲拿手好、米粉鍋、狀元蹄等拿手絕活菜，還加碼「綠竹筍水餃」及梅酒為伴手禮。
深坑區公所說，「多福宴」將於3日中午12時準時限量開賣，深坑商圈也計劃將今年的多福宴菜色包裝成年菜上網開賣。
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