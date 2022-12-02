快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

新北深坑多福宴12/16封街辦桌 石斑魚也入菜

中央社／ 新北2日電

新北深坑區公所結合商圈發展協會，以在地特色豆腐、黑豬肉香腸、竹筍、包種茶結合石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜等食材，16日將在深坑老街封街辦桌「深坑多福宴」。

深坑區長黃美華今天在記者會表示，「深坑多福宴」自2015年開辦以來，深受歡迎。今年以「團圓迎金兔」設計本屆多福宴美食，邀請獲新北嚴選美食業者及深坑知名餐廳，一起推美食饗宴。

黃美華說，以豆腐等「深坑4寶」食材，結合優質台灣食材的石斑魚、干貝、牛肚、軟殼蟹、養生紅藜，打造13道驚艷料理及2份深坑特色伴手禮；讓民眾在深坑老街懷舊的風情，封街辦桌享受在地好味道。

新北市商圈聯合會理事長黃建強接受中央社記者訪問時表示，新北市有23處商圈發展協會，共17個協會加入聯合會，希望藉由交流與觀摩的總體力量，串連公私資源，提振COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟。

「2022深坑多福宴」將於16日晚間在深坑老街封街辦捉，睽違2年復辦的「多福宴」，除彙集各餐廳的黑豬肉高粱香腸、白斬黃金閹雞、卜肉豆腐蝦仁捲、紅藜干貝油飯、豆腐煲拿手好、米粉鍋、狀元蹄等拿手絕活菜，還加碼「綠竹筍水餃」及梅酒為伴手禮。

深坑區公所說，「多福宴」將於3日中午12時準時限量開賣，深坑商圈也計劃將今年的多福宴菜色包裝成年菜上網開賣。

深坑

延伸閱讀

新北耶誕市集 今起連三天市民廣場登場

「班班吃石斑」難保鮮又不合口味？小學生吃了搖頭：像沾蕃茄醬的雞塊

為何「班班吃石斑」供應不及？缺規格魚、缺工都是問題

基隆56校近2萬8千名師生吃過石斑魚 第二次等明年1月

相關新聞

禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

台北車站前的忠孝西路禁行機車44年，北市交通局今舉辦記者會，宣布自12月14日起晚間23時到隔日6時開放外側車道讓機車行...

擴大五股坑溪遊憩空間 新北花1.7億新建景觀橋

位於新北市洲子洋重劃區南側的五股環保藝術新樂園已於2020年完成，為串聯五股坑溪兩側之生活空間，水利局花費1.7億元推動...

新北耶誕市集 今起連三天市民廣場登場

「2022新北耶誕市集」今日起連續3天於新北市板橋市民廣場登場。今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY...

新北藝起來牽手廟宇印象 今起開放報名

2022藝起來新莊串門子活動，今年第3年邀請新莊在地及新北市各區社造團隊以揪團進香的概念，組成「新莊進香團」，為新莊廟街...

19甲北出匝道環差初審通過 何欣純：力促提早發包動工

地方期待許久的台中市台74線增設大里十九甲增設北出匝道，經環保署環境影響差異分析（環差）初審通過，預計未來往返十九甲車程...

北市忠孝西路機車行駛僅開放深夜時段 議員批「給鬼騎？」

北市交通局今宣布12月14日起的深夜23時至隔日凌晨6時的時段，開放機車行駛台北車站前的忠孝西路。不過有議員認為，這種開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。