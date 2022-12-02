新北耶誕市集 今起連三天市民廣場登場
「2022新北耶誕市集」今日起連續3天於新北市板橋市民廣場登場。今年耶誕市集有特色伴手禮、生活文創、在地美食和手作DIY等店家響應，除新北特色商品及在地美食進駐外，現場更有美、日、韓、埃及和東協國家緬、越、泰等，帶來各式各樣不同國家的耶誕氛圍商品。
耶誕市集活動期間累積消費滿千，有機會拿到200元現金抵用券，新北市副市長陳純敬表示，今年耶誕市集剛好適逢指揮中心適度放寬戴口罩等防疫措施，是疫後第一場展售活動。今年的市集不只有剛出爐的「新北嚴選」業者參加，還有商圈知名美食伴手禮和觀光工廠的優質商品，總計80家業者參與。
經發局表示，2022耶誕市集現場累積消費滿1千元就有機會兌換限量500份的200元現金抵用券，每天有一元競標、商品展售及音樂表演等活動，明天下午3點還有MOMO親子台帶動跳，另外許多親子互動攤位可遊玩其中。3天活動中消費滿300元的發票可上網登錄參加第二波的新北購有禮的抽獎。
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