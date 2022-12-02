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新北藝起來牽手廟宇印象 今起開放報名

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊慈祐宮主祀媽祖，創建於西元1686年，為新北市定古蹟。圖／新北市文化局提供
新莊慈祐宮主祀媽祖，創建於西元1686年，為新北市定古蹟。圖／新北市文化局提供

2022藝起來新莊串門子活動，今年第3年邀請新莊在地及新北市各區社造團隊以揪團進香的概念，組成「新莊進香團」，為新莊廟街的慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇提煉廟宇新精神，並用創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演等，喚起在地認同，為廟街文化添新香火，也將廟宇的精神及廟街印象傳承發揚。系列活動從本月10日至24日，今起並開放網路報名。

新北市文化局表示，這次把廟宇當成展演場域，其中新莊慈祐宮主祀媽祖娘娘，用「慈」詮釋媽祖溫柔慈悲的精神。進駐在慈祐宮的進香團，包含新莊社區大學、新莊故事遊藝隊等，他們有的把記憶中的新莊市場好味道化成食譜，用食物及氣味探索新莊，或用香客小旅行實地走踏廟街，帶大家參觀文物與老照片等，用文字、影像紀錄及說故事，讓人看見新莊發展過程。

另外，新莊武聖廟廟埕則呈現算命攤的風格，因為主祀關聖帝君，特別提煉出「武」的精神，代表關聖帝君勇敢挑戰逆勢及命運的性格，而「武」在現代社會，也代表著挺身而出，勇敢表達在意的價值，進香團隊包含新莊和泰山地區關心塭仔圳發展的居民、職人和社區，他們歷經重劃保留了家園，並組織塭仔圳在地服務與發展協會，呈現關心地方空間規劃、參與公共議題，地景變遷的各種勇敢故事。

2022藝起來新莊串門子相關系列活動，預約體驗活動自即日起ㄩ於於活動官網報名，名額有限，額滿為止。

報名網址：https://www.templesurfing-ntpc.tw

新莊故事遊藝隊將帶領民眾從新莊街頭走到街尾，希望透過說故事讓人看見新莊的過去。圖／新北市文化局提供
新莊故事遊藝隊將帶領民眾從新莊街頭走到街尾，希望透過說故事讓人看見新莊的過去。圖／新北市文化局提供

慈祐宮 團隊

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