23年三重厚德公園老舊 778萬元整建今啟用

新北市三重區厚徳公園已興建達23年，過往罐頭遊具年久亟需更新，三重區公所因此發包778萬元整建規劃為特色共融公園，替換全新森林風遊具組、共融鳥巢鞦韆及成人體健區，並於今日啟用，提供當地民眾嶄新休閒場所。

厚德公園地處三重區三和路三段170巷49號，標準的鄰里公園人口密集，公園內休憩人數眾多，公園1999年興建設施多已老舊，公所將原本框住遊戲場的矮牆藩籬打除，擴大遊戲場範圍，結合厚德公園大樹成林優勢重新打造森林風遊戲場。並加入攀爬設施、仿繩結型爬索，平台下方則有手拍鼓及鐵琴，滿足兒童不同感官刺激。