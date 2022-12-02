23年三重厚德公園老舊 778萬元整建今啟用
新北市三重區厚徳公園已興建達23年，過往罐頭遊具年久亟需更新，三重區公所因此發包778萬元整建規劃為特色共融公園，替換全新森林風遊具組、共融鳥巢鞦韆及成人體健區，並於今日啟用，提供當地民眾嶄新休閒場所。
厚德公園地處三重區三和路三段170巷49號，標準的鄰里公園人口密集，公園內休憩人數眾多，公園1999年興建設施多已老舊，公所將原本框住遊戲場的矮牆藩籬打除，擴大遊戲場範圍，結合厚德公園大樹成林優勢重新打造森林風遊戲場。並加入攀爬設施、仿繩結型爬索，平台下方則有手拍鼓及鐵琴，滿足兒童不同感官刺激。
三重區長陳奇正表示，厚德公園全園花台、動線及成人體健區均有調整，期盼能帶給三重居民更優質的休閒遊憩空間。農業局徐開宇副局長表示，新北市府自2021年起加入「老舊公園更新計畫」，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供市民現代化及安全的公園休憩空間。
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