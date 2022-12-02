19甲北出匝道環差初審通過 何欣純：力促提早發包動工

地方期待許久的台中市台74線增設大里十九甲增設北出匝道，經環保署環境影響差異分析（環差）初審通過，預計未來往返十九甲車程可減至5分鐘。立委何欣純說，樂見環差初審通過，她會持續緊盯期程，力促提早發包動工，讓大里及太平民眾擁有安全便捷的道路，帶動區域發展。

何欣純說明，大里、太平等屯區人口增長，現有台74線匝道不敷使用，造成平面道路交通瓶頸及意外事故頻傳。她因應民意，上任以來積極奔走，向中央爭取經費增設十九甲北出匝道，2015年與時任台中市長林佳龍合作，由市府提出可行性研究，她向中央爭取經費補助到位。

她指出，期間多次邀集交通部現勘，歷經多次修正計畫以及完成水文水理分析報告，確認河床立橋墩的安全性，在2018年10月經公路總局初審通過，在她爭取及時任交通部長林佳龍支持下，2019年10月核定通過，總經費約3億5000萬元。公路總局接續辦理綜合規劃與環評、動工發包作業，交通部公路總局負擔八成，約2.8億工程費，其餘約0.74億元用地費，則按規定由市府編列。