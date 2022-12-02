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北市忠孝西路機車行駛僅開放深夜時段 議員批「給鬼騎？」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市交通局今宣布12月14日23時至隔日6時深夜時段，開放機車行駛台北車站前的忠孝西路，引發民眾、北市議員批評。圖／聯合報系資料照
北市交通局今宣布12月14日23時至隔日6時深夜時段，開放機車行駛台北車站前的忠孝西路，引發民眾、北市議員批評。圖／聯合報系資料照

北市交通局今宣布12月14日起的深夜23時至隔日凌晨6時的時段，開放機車行駛台北車站前的忠孝西路。不過有議員認為，這種開放方式毫無誠意，花大錢做評估卻打假球，「開放半夜時段是要給鬼騎？」，根本無法解決尖峰時段周遭交通壅塞問題；騎車族則大罵「半年前給人期待卻是這種結果，完全不能接受」，若上、下班時間無法行駛，乾脆什麼都不要做。

北市交工處表示，電腦模擬預估開放後的機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛、往西4699輛，平日上午尖峰往東為6295輛、下午尖峰往西為4613輛；平日公車班次單向尖峰每小時約150到200班次，假日約100到130班次，公車進出站易與機車混流交織，基於行車考量安全，選擇在夜間時段公車班次較少且交通降較低的時段開放。

交工處說，未來要觀察汽機車、公車數量，或是駕駛行為是否改變，才會決定是否開放白天讓機車行駛，至於時程與指標還沒有確定的方向。

民進黨北市議員阮昭雄認為是「打假球」，當初交通局評估要開放，最後卻做出了保守決定，隨意拿理由搪塞，只開放大夜時段只會有反效果，這樣的決議也沒有和民意溝通，非常不應該。

國民黨北市議員李明賢批評，這樣的理由是鬼打牆，這樣開不開放差異到底在哪，「你不讓機車走，半夜誰會騎？是開放給鬼騎？」若上下班不能騎忠孝西路，車流還是會塞在市民大道、中華路等周遭路段，評估只是虛晃一招，而忠孝東路與羅斯福路有相同的公車量，為何沒有相同問題？這種結果太扯，聽到火冒三丈，一定會被民眾罵翻。

騎機車的通勤族聽聞此政策則是相當驚訝，覺得被欺騙。陳先生說，半年前就聽說年底要開放，以為可以在上、下班騎，結果竟是開放半夜，那乾脆不要做。他指出，照交通局的理由就永遠不會開放，因為機車、公車不可能會減少，且駕駛行為要改變，就要先讓機車上路，否則要如何讓汽車、機車和公車改變駕駛行為？簡直痴人說夢。

公車 台北車站 通勤族

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