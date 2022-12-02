林口工一市地重劃最後階段 侯友宜要求明年如期交地

為因應林口大量的人口與產業發展需求，新北市政府以市地重劃方式開發林口工一工業區，目前市地重劃工程進入施作最後階段，同時啟動用地交付前置測量作業及推動土地媒合說明會，相關廠商也有陸續詢問進駐意願中，新北市長侯友宜今年前往工區視察，要求施工團隊達成2023年上半年如期交地。

工一工業區位處保護區及綠地用地，緊鄰文化北路二段、新北市特殊教育學校，完工後林口地區將包含完整五大工業區，市府除了提供產業專區土地需求，同時闢建共同管道與公園綠地、道路等公共設施，提供科技化的服務及結合友善環境永續，完工後將可達到活化閒置土地與串聯產業軸線。

工務局長詹榮鋒指出，市府自2019年啟動林口工一市地重劃工程，全區占地約108公頃，工程經費約為42億元，於去年11月提前完成文化北路二段40米拓寬工程、雙向配置各3車道，提供人行步道及自行車專用道，給市民寬闊舒適的通行空間；另現有區內道路系統、產業專區及人行道附屬設施已趨完成，配合後續用地交付前測量作業，預計2023年上半年啟動土地交付民眾。

新工處表示，為因應將來林口工一產業進駐帶來的人潮及林口新市鎮快速發展，市府將強化林口、八里連結淡水，優先推動「105市道改善蜿蜒路段新闢工程」及「林口區A3計畫道路新闢工程」，期盼優化林口往返八里、新五泰、桃園地區通勤、貨運運輸路網，並大幅提升林口地區整體交通，打造林口成為交通樞紐及產業區位中心。

新工處指出，林口工一重劃區將原有周邊狹小道路、零散工廠用地及大部分農林地整併重新規劃，完工後計畫道路總長約7.5公里，也規劃13公里共同管道收納民生用電、電信等設施，除降低未來道路維修頻率及成本，亦可提升市容及美觀性；同時規劃有防範豪雨風災的滯洪池與占地約22%的公園綠地，透過森林小徑、水上步道及觀景平台等設施及建立智慧共桿等設施，可望提供林口地區更多元的生活機能。