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工程師當年讓金瓜石「大著金」獲獎章 女兒捐贈黃金博物館典藏

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
丘慧文將父親丘炳祺生前發現「大著金」的富金礦體，獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」捐給黃金博物館。圖／黃金博物館提供
丘慧文將父親丘炳祺生前發現「大著金」的富金礦體，獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」捐給黃金博物館。圖／黃金博物館提供

民國50年代擔任台灣金屬礦業公司工程師的丘炳祺，竭盡所能開發新礦源，發現「大著金」的富金礦體而獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」，意義非凡。他的女兒日前將獎章捐贈黃金博物館典藏。

新北市立黃金博物館日前舉行一項藏品捐贈儀式，由謝文祥館長接受丘慧文女士捐贈一枚紀念性獎章，作為博物館的收藏品。這枚獎章是丘慧文父親丘炳祺生前發現「大著金」的富金礦體而獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」，相當難能貴。

金瓜石在日治時期經過大量金礦的開採後，曾有一段產能不佳的情形。丘炳祺民國47年隨國民政府來台後，擔任台灣金屬礦業公司工程師，竭盡所能開發新礦源。

令人振奮的是，民國50年代，丘炳祺在金瓜石四平巷內發現豐富黃金礦體（俗稱大金包），礦業公司上下員工因此士氣大振，每月也增產黃金數千兩，再造金瓜石的輝煌年代。

丘炳祺民國51年獲得中國鑛冶工程學會肯定，頒贈「中國鑛冶工程學會技術獎章」一枚，表揚他探得多處新礦體以及富金礦體的卓越成就。

黃金博物館長謝文祥館說，金瓜石在民國時期曾經有過幾次「大著金」（發現大金礦之意）的年代，這也是耆老們津津樂道的回憶，有關大著金的紀錄，是礦業史沿革中不可缺失的一塊拼圖。

丘炳祺女兒丘慧文等人為代表，將保存多年的獎章無償捐予黃金博物館保存，成為礦山出產高額金礦的重要歷史見證。未來透過博物館展示教育的規畫，期望讓更多的人了解台金公司這段值得紀念的歷史過往。

黃金博物館說，感謝共同保存維護礦業文物的努力，使得歷史文物有機會重現於展覽館或出版品，更讓台灣過往礦業風華再現。

丘慧文將父親丘炳祺生前發現「大著金」的富金礦體，獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」捐給黃金博物館。圖／黃金博物館提供
丘慧文將父親丘炳祺生前發現「大著金」的富金礦體，獲頒的「中國鑛冶工程學會技術獎章」捐給黃金博物館。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 金瓜石

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