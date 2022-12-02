新北市府人馬被北、桃挖角 侯友宜：人才可以互相共用

九合一選舉落幕，各勝選團隊積極物色人才籌組小內閣，昨天傳出台北市長當選人蔣萬安、桃園市長當選人張善政團隊挖角新北市長侯友宜人馬，但被點名的當事人均否認。新北市長侯友宜今天上午受訪表示，他們好好做事，人才是可以互相共用。

侯友宜今天上午到林口工一市地重劃工地視察，針對市府人員分別被徵詢到台北、桃園小內閣部分，侯友宜說，在媒體相關報導，非常謝謝大家對新北市政府團隊的肯定，他的伙伴都是非常優秀的人才，謝謝提供給他們很多機會，他相信不管是在哪裡服務，人才是為國家所用，尤其北北基桃，甚至包括宜蘭都是一個共同的生活圈，他們都會繼續努力的合作，讓這塊土地更好。

被問及是否支持市府夥伴過去台北、桃園，侯友宜說，人才是國家的，他們都是一個團隊，他們好好做事，人才是可以大家互相來共用，大家一起努力往前走，新北市一樣，他相信台北市、基隆市，甚至包括桃園市，都是朝共好的方向來走。