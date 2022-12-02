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禁行44年！北市忠孝西路14日起「這時段」開放機車行駛 其餘時間仍禁

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北車站前的忠孝西路禁行機車44年，北市交通局今舉辦記者會，宣布自12月14日起晚間23時到隔日6時開放外側車道讓機車行駛，其餘時段仍禁行機車。圖／聯合報系資料照
台北車站前的忠孝西路禁行機車44年，北市交通局今舉辦記者會，宣布自12月14日起晚間23時到隔日6時開放外側車道讓機車行駛，其餘時段仍禁行機車。圖／聯合報系資料照

台北車站前的忠孝西路禁行機車44年，北市交通局今舉辦記者會，宣布自12月14日起晚間23時到隔日6時開放外側車道讓機車行駛，其餘時段仍禁行機車。交通局表示，由於忠孝西路公車數量多，若開放白天機車行駛，恐會有安全疑慮，未來會看汽機車和公車數量是否減少、觀察駕駛行為，再決定是否開放白天讓機車行駛。

北市交工處長劉瑞麟說，交通局開放花了3個月模擬，當時也希望白天有機會開放，一開始評估是在假日實施，因平日上班通勤的交通量太大。

劉瑞麟表示，模擬後發現假日的尖峰量不會比平日上下午尖峰低，考量公車、機車量太多，決定利用公車量比較低的時間開放，先讓所有駕駛人熟悉，未來會觀察駕駛人行為，慢慢會有後續開放作為，而時程、指標目前還沒有確定的方向。

北市交工處呼籲，機車騎士於開放時段行經臺北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，減少與右轉館前路之車輛交織衝突。公車、大客車等大型車及小汽車駕駛朋友在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。

公車 北市 車道

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