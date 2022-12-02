新北6農會超市推滿額摸彩 明抽5部市價6萬機車

新北市6家農會超市聯合日前舉辦「振興拚經濟摸彩送機車」，共發出7萬29張摸彩券，將於明日在金山地區農會農特產品展售中心抽出大獎5部市價6萬機車得主，當日現場也有消費滿250元即贈有機蔬菜1包。

新北市淡水、三芝、三重、深坑、五股及金山區等6家農會超市為嘉惠民眾，每年輪流舉辦優惠的農漁特產品促銷活動，同時辦理摸彩活動。今年由金山地區農會主辦「振興拚經濟摸彩送機車」活動，消費滿350元可獲一張抽獎券，獎項有特獎市價6萬元5部機車、頭獎15台液晶電視及1千名以上超市購物抵用券，獎品總價值超過60萬元。

摸彩券共發送7萬29張摸彩券，創造出逾2400萬元營業額。所有獎項將於12月3日上午10點30分在金山地區農會農特產品展售中心公開抽出，現場將透過臉書直播提供線上觀看。此外，當日上午8點30分至10點30分推出到金山店、萬里店內消費滿250元即贈送小農鮮舖有機蔬菜1包。