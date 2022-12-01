北市禁一次性塑膠杯 2家飲料店違規限期改善

北市今天起飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，首日稽查150家，有2家違規，已要求限期改善；環保局表示將於20日前全數稽查完，違者可依廢清法開罰新台幣1200至6000元。

台北市環保局表示，北市自今天起飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠如PLA杯等，同步自今天起開始對業者展開稽查行動，北市列管飲料店業者約2000家，首日共計稽查150家，符合規定148家、不符合規定2家，限期改善後如仍有違反情事，將依廢棄物清理法開罰1200至6000元。

環保局表示，將於20日前全數完成稽查，期業者善盡環境責任，合力引領全民邁向減塑減廢新生活，也在6月及8月同步至轄內列管飲料店業者進行2輪宣導，包括法令公告事項、相關宣導單張等，確保業者瞭解政策內容，進而順利依法執行。

環保局並鼓勵民眾自備環保杯至四大連鎖業者消費或買飲料，除了減少使用一次性容器外還可以取得5元以上現金優惠；此外，112年1月1日起循環杯租借政策也將正式實施，未來民眾就算沒有隨身攜帶環保杯，也可至列管業者門市進行租借。