再赴深藍中和區感恩茶會 侯友宜：選上是一時的

新北市長侯友宜在上周選舉大勝，馬不停蹄開啟謝票行程，並先從深藍區開跑，昨晚大新店區，今晚則赴中和區，現場人潮滿滿，鄰里長、社團及民眾搶著拍照。他表示，中和民眾給予滿滿支持，尤其選前之夜很多民眾不願離開，還說雨淋的很值得；選舉是一時的，會持續努力好好做事。

侯友宜今年在中和選區獲得13萬3107票的支持，得票率更來到67.25%；侯友宜今晚赴中和區競選總部舉辦感恩茶會，中和區競選總部主委林永瑞、中和區黨部主委張智倫、國民黨新北黨部主委黃志雄，以及4名連任的議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂，也都到茶會向民眾致意。

侯友宜一到場就與里長、議員向大家深深一鞠躬並表示，大家都是團隊，會讓中和不斷往前走；謝票除了是感恩惜福外，他這輩子一定好好努力做，並且做出好成績，才對得起中華民國、台灣這塊土地所有人。

侯友宜分享，他感受到中和地區滿滿的支持，這次投給他的比例更大，他會為新北、中和更努力好好做事，像是萬大樹林線要如期完工，中和灰磘要開發、地下停車場蓋好，還有很多全齡化特色共榮公園，以及托幼、托老要繼續做。

「感謝大家與我並肩作戰」，侯友宜指出，大家在選前之夜的風雨中，雨水淋濕衣服，但大家都沒有離開，就是要給他支持，讓他可以繼續好好做事。當天晚會，他用開心、快樂的態度，透過用跳舞、唱歌方式，讓大家感受到正向力量。