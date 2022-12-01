聽新聞
test
0:00 / 0:00

再赴深藍中和區感恩茶會 侯友宜：選上是一時的

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜在上周選舉大勝，馬不停蹄開啟謝票行程，並先從深藍區開跑，昨晚大新店區，今晚則赴中和區，現場人潮滿滿，鄰里長、社團及民眾搶著拍照。他表示，中和民眾給予滿滿支持，尤其選前之夜很多民眾不願離開，還說雨淋的很值得；選舉是一時的，會持續努力好好做事。

侯友宜今年在中和選區獲得13萬3107票的支持，得票率更來到67.25%；侯友宜今晚赴中和區競選總部舉辦感恩茶會，中和區競選總部主委林永瑞、中和區黨部主委張智倫、國民黨新北黨部主委黃志雄，以及4名連任的議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂，也都到茶會向民眾致意。

侯友宜一到場就與里長、議員向大家深深一鞠躬並表示，大家都是團隊，會讓中和不斷往前走；謝票除了是感恩惜福外，他這輩子一定好好努力做，並且做出好成績，才對得起中華民國、台灣這塊土地所有人。

侯友宜分享，他感受到中和地區滿滿的支持，這次投給他的比例更大，他會為新北、中和更努力好好做事，像是萬大樹林線要如期完工，中和灰磘要開發、地下停車場蓋好，還有很多全齡化特色共榮公園，以及托幼、托老要繼續做。

「感謝大家與我並肩作戰」，侯友宜指出，大家在選前之夜的風雨中，雨水淋濕衣服，但大家都沒有離開，就是要給他支持，讓他可以繼續好好做事。當天晚會，他用開心、快樂的態度，透過用跳舞、唱歌方式，讓大家感受到正向力量。

侯友宜表示，有南部的鄉親跟他說，選前之夜氣氛很好、雨淋的很值得，因為大家一起拚。當天一定有更多的好朋友在現場幫他，他這輩子一定會努力好好做事，話少說、多做事，選上是一時的，他會努力做事，並做出好的成績。

新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜在上周選舉中大勝，今赴中和區感恩茶會。記者李成蔭／攝影

侯友宜

延伸閱讀

郭正亮看2024總統大選民調 斷言侯友宜會讓「他」完全被邊緣化

「有侯友宜vs.沒侯友宜？」蔡詩萍勸國民黨2024該預備2套劇本

中國恐鎮壓白紙革命 侯友宜：為政者應傾聽、尊重民意

柯文哲選2024恐遭邊緣化？侯友宜：會一本初衷雙北合作

相關新聞

再赴深藍中和區感恩茶會 侯友宜：選上是一時的

新北市長侯友宜在上周選舉大勝，馬不停蹄開啟謝票行程，並先從深藍區開跑，昨晚大新店區，今晚則赴中和區，現場人潮滿滿，鄰里長...

2023台北跨年活動起跑 今公布第二波高「含金量」卡司

台北市政府觀光傳播局今天表示，「台北最High新年城-2023跨年活動」系列活動正式起跑，今天曝光跨年晚會第二波卡司名單...

淡江大學半畝田計畫 邀安婕希體驗魚菜共生

淡水區淡江大學的學生來到位於淡水竹圍水岸的「半畝田水岸魚菜共生農場」，並且邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程，還用這些食材製作出健康飲食，而這也讓接觸到魚菜共生的安婕希深刻感受到綠色養殖的特色與永續目標價值。

國台圖111年台灣閱讀節 多場活動、市集及抽獎玩不停

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場，今年閱讀節以「活躍閱讀·永續發展」為主題，延...

「安康接待室」有望成古蹟 文化局今會勘後送小組會議

法務部調查局「安康接待室」在過去威權政府時期有獨特時代意義，在地文史團體及政治人物也都希望能保留下來，但該園區及建物目前...

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

縣市首長選舉完後，緊接著個當選首長進行人事布局，新北市副秘書長朱惕之，傳出將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。