2023台北跨年活動起跑 今公布第二波高「含金量」卡司

台北市政府觀光傳播局今天表示，「台北最High新年城-2023跨年活動」系列活動正式起跑，今天曝光跨年晚會第二波卡司名單，包括韋禮安、9m88、傻子與白痴以及三組新生代樂團，搭配三組鍍金的實力派唱將搭擋，以跨世代、跨語種、跨歌路，達成「三跨」的精彩合作。

台北市政府秘書長陳志銘和韋禮安今天下午在信義區松壽廣場一同宣告系列活動正式起跑，今天公布的跨年卡司為台語歌王許富凱X重金屬樂團血肉果汁機、金曲歌后彭佳慧X台式搖滾樂團美秀集團、原住民歌后ABAO阿爆X清新樂團理想混蛋，以跨世代、跨語種、跨歌路，達成「三跨」的精彩合作。

觀傳局表示，為配合2023台灣燈會，2023年台北跨年活動主題為「台北就是未來」，與叁式Ultra Combos、黑川互動媒體藝術、調皮工作室合作打造沉浸式互動體驗「未來樹」、「台北大兔襲」及「仁愛路燈飾」，從12月1日至明年1月2日於信義區松壽廣場、市府東門廣場、松山文創園區及仁愛路同步點亮台北，一起共創對未來的想像。

觀傳局表示，位於松壽廣場的「未來樹」，五棵樹分別為不同願望(家庭、財富、愛情、事業、健康)，只要對未來許下新的願望，就可以有獨一無二的沉浸式體驗，並將體驗內容下載留存，無法來到現場的民眾也可在網站許下對未來的心願。

觀傳局表示，「台北大兔襲」特別邀請跨年晚會主持人Lulu 黃路梓茵，及韋禮安、9m88合作設計，各自量身打造出「Lulu的未來兔子洞」、「海獅不害怕田園」及「88の未來兔跳台」不同風格調性的未來兔，民眾只要在台北市政府東門廣場、松壽廣場及松山文創園區，拿出手機掃描Qrcode打開AR相機，就可以尋找未來兔活躍的身影。無法到台北的民眾，也可以找到全台人行道上「當心兒童」的交通號誌，透過跨年官網打開AR相機捕捉未來兔，一起探索AR沉浸體驗。

觀傳局表示，觀傳局也利用不同燈飾佈置妝點仁愛路段(仁愛路圓環至逸仙路)，以光線流動象徵川流不息的人潮、車潮以及不斷向前邁進的時間，跟民眾一同倒數，迎接2023的到來。