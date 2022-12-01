台灣流行音樂備忘錄微電影今首映 前輩口述動人故事

台北市政府文化局今天表示，文化局自2000年起進行「資深音樂人口述歷史影音紀錄」計畫，今年利用歷史素材拍攝《台灣流行音樂備忘錄》微電影，今天舉行首映會，為推廣微電影，將於12月規畫6場系列推廣活動，辦理2場座談會，邀請導演侯季然與音樂工作者分享音樂產業的故事；也會在大安森林公園規畫4場露天電影播放活動，邀請觀眾一同透過大螢幕回到台灣流行音樂的黃金年代。

文化局表示，計畫迄今已累積採集達239組流行音樂產業資深從業人士的生命故事，今年更利用歷史素材拍攝微電影，今天在首映會上播映的兩支微電影〈新台語歌繼續向前走〉及〈百萬銷售水很深〉也將透過座談會和露天電影院等6場推廣活動，邀請觀眾一同了解這些歌曲所隱藏的動人故事。

文化局表示，為記錄台灣流行音樂文化的重要發展史，透過「資深音樂人口述歷史影音紀錄」訪談歌手、專輯製作人、作詞人等台灣流行音樂產業人士，以影音紀錄流行音樂產業隨著時代變遷的軌跡，同時透過不同年代的音樂流行趨勢，展現台灣文化的變化，豐富的訪談史料也可作為未來台灣流行音樂文化學術研究的珍貴史料，使眾多音樂人的心路歷程能成為孕育下一代創作者的養分。

文化局表示，《台灣流行音樂備忘錄》導演侯季然應用歷年「資深音樂人口述歷史影音紀錄」素材，重新拍製成微電影，〈新台語歌繼續向前走〉敘述自解嚴以後台語歌曲由承襲日本演歌的表演方式，逐漸轉變為台灣獨特的演出風格，同時經歷語言解放及賦權運動後，展現了台灣旺盛的文化生命力，影片訪談了不同年齡層的音樂創作者，呈現台語歌曲代表的打破體制、城鄉差距、文化認同等多元意義。

文化局表示，〈百萬銷售水很深〉則透過陳淑樺、江蕙、張學友等知名歌手的暢銷專輯切入，探討台灣音樂全盛時期「成就百萬銷售專輯」背後的天時地利人和，由詞曲作者、製作人、企劃宣傳、裝幀設計、生產銷售等產業各面向的前輩揭露一張專輯背後，凝聚了多少人的心血。文化局期待透過微電影引發普羅大眾對台灣流行音樂產業的關注，同時吸引年輕世代的投入並引領觀眾認識流行音樂產業的淵源流變。