汐止大同路機車位一位難求 增建機車彎紓解

汐止區大同路二段，靠近汐科火車站一帶，社區大樓很多，不過，一直以來機車位一位難求，讓附近民眾都很困擾，所以，針對路幅比較寬的人行道，新北市議員廖先翔也爭取施作避車彎，增加機車格，現在已經在施工中，完成後就會開放停放機車。

大同里長黃翠華指出，除了機車位不足，還有另一個原因，社區管委會一直反應，因為紅磚人行道太大了，以致於很多的機車騎士或騎自行車的民眾，在暢通無阻的情況騎快，就很容易撞到行人，所以，建議是不是將紅磚道縮小，所以，也把這兩個問題增加停車格以及讓行人行走更安全下，希望相關單位能夠協助改善，而目前市府交通局也將在不影響大同路二段的車流速度用機車彎的方式增加18格的機車停車格。

新北市議員廖先翔表示，汐止大同路二段大概是在麥當勞旁邊的人行道，因為先前在大同路人行道外側有畫設一些機車格，後來市府交通局考量到交通安全，所以，將機車格通通塗銷，就會造成地方上機車停放空間嚴重不足，不少民眾只能被迫違規，停到人行道上，那這段人行道其實非常的寬，內側也有可以遮掩的騎樓，大部分的民眾都走騎樓，而如果人行道退縮，剩下的空間還是超過人行道標準很多。

廖先翔說，人行道退縮的部分降低跟路面齊平，設置機車彎，提供機車族有合法的停放的空間，預計12月初完成後，開放給市民朋友使用。