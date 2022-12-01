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猴硐礦工來「話」「畫」 口述、畫作展血汗歷史

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區猴硐礦工文史館推出「猴硐礦工來話畫」特展，展現挖出台灣經濟起飛的一段血汗歷史。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區猴硐礦工文史館推出「猴硐礦工來話畫」特展，展現挖出台灣經濟起飛的一段血汗歷史。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區猴硐礦工文史館為推廣在地礦業文化，推出「猴硐礦工來話畫」特展，邀請猴硐在地老礦工一起參展，由圖像引導出舊時影像，讓年輕參訪者透過礦工的「話」及畫家的「畫」能更瞭解，礦工們在當年如何挖出台灣經濟起飛的一段血汗歷史。

隨著猴硐礦工生活記憶漫遊的活動受到眾多遊客的加分與分享，快速提升了猴硐礦工文史館的曝光度與認識度。名為「週二畫畫」團先前專程來文史館聽老礦工說著坑內上工時的辛酸，下工後狂放灑脫的快意生活，團隊當場揮灑手裡的水彩筆依著個人視角將猴硐地區描繪出生動且富有想像力的精彩畫作，由49位畫家完成共60幅的畫作，就在礦工文史館展出。

猴硐礦工文史協會理事長林正福說，希望藉由畫展來熱絡偏鄉猴硐老年聚落，促進老人社會參與，邀請在地老人及瑞芳大地區民眾一起尋回記憶，分享人生故事，留下美好回憶，落實活力老化。

瑞芳區長施玉祥說，瑞芳區公所這幾年全力協助猴硐礦工文史館的推廣，今天看到多幅畫作，都是由外地畫家的角度，來看猴硐，畫出不同的風情，也讓人感受到猴硐地區的好山好水，還有豐富的礦業人文歷史，歡迎大家有空來文史館走走看看，會收穫滿滿。

猴硐里長楊志德則說，自己算是礦工世家，所以猴硐地區的一草一木和礦業發展也算了解，但是今天看到這些畫作，卻有種「原來這是我的故鄉啊」的感覺，由畫家的筆觸將猴硐地區有另一番風味的呈現。

猴硐 瑞芳 畫作

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