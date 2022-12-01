貢寮昏暗地下道變成藝廊 貢寮之美盡情展現
最近來到貢寮車站旁的地下道，可以發現似乎多了濃濃的藝文氣息，原本昏暗的地下道在區公所改造後成為豐富的文化藝廊，兩邊牆上展示的貢寮各地區景點和人文風情，讓來往的民眾和遊客更能親近貢寮之美。
牆面上一幅幅照片，加上燈光，讓人彷彿穿梭在畫廊一般，但這裡可是貢寮車站鐵路的地下道，原本昏暗的地下道，區公所花了兩個月的時間，讓地下道搖身一變，成為充滿藝術氣息的迴廊。
貢寮區公所主任祕書劉格偉說，這座地下道使用率很高，許多遊客從車站出來後也會經由地下道往各景點，因此著手將昏暗的地下道進行改造，並遴選了貢寮區熱門景點的照片，就掛在地下道牆面的兩側，再經由投射燈的燈光襯托下，整座地下道的質感瞬間提升，也希望帶給民眾全新感受。
不少民眾經過也大讚，整個看起來都跟之前不一樣了，以往走在地下道總是單調又有點黯淡，總想快速通過，現在有燈光加上照片，讓人忍不住停下腳步慢慢欣賞這些貢寮之美，真的很愜意。
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