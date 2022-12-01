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淡江大學半畝田計畫 邀安婕希體驗魚菜共生

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大學「半畝田水岸魚菜共生農場」，邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學「半畝田水岸魚菜共生農場」，邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區淡江大學的學生來到位於淡水竹圍水岸的「半畝田水岸魚菜共生農場」，並且邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程，還用這些食材製作出健康飲食，而這也讓接觸到魚菜共生的安婕希深刻感受到綠色養殖的特色與永續目標價值。

藝人安婕希表示，這次非常開心能夠與淡江大學的學生們一起體驗魚菜共生，而她平常都是會帶環保杯出門的人，因此透過這次活動不僅是可以一起為環保盡一份心力，更了解魚菜共生的特色與優點，也為地球減少碳排放實踐永續發展的理念。

淡江大學大傳系助理教授陳譽尹表示，這次活動不僅是讓大學生落實關懷社會責任，更以影視傳播的專業，透過鏡頭帶領觀眾以輕鬆的方式，了解位於竹圍地區的「半畝田水岸魚菜共生」綠色養殖的特色及永續目標價值。

半畝田水岸魚菜共生農場鄭老闆表示，創辦的目的，就是要透過魚菜共生，能夠減少水污染，降低對環境的碳排放，種出來的蔬果也都非常好吃，目前「半畝田水岸魚菜共生」已有穩定的產值，可以提供給小農合作的店家販售，而且創辦人鄭老闆，是電機背景出身，未來也將運用專業，讓魚菜共生的生產線自動化，產量能更穩定品質也更好。

而這次透過藝人安婕希體驗並且加以宣傳，讓大家更了解魚菜共生背後的理念和製作。

助理教授陳譽尹強調，未來是一個跨領域的時代，能夠集合不同領域的專業，將善的循環利用影像宣傳給更多人知道，為永續環保的目標努力。

淡水 淡江大學 碳排放

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