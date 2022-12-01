省時又省力 三芝有機農場用種子機種蘿蔔

為了要找到省工又有效率的種植方式，三芝有機農場馬文權嘗試以播種子機來種植蘿蔔，只要把種子放進種子機，在做好的田壟上來回走過播下種子，就完成種植的作業，比起傳統的種植方式，說是省下了大把的時間與體力。

三芝有機農場馬文權說，傳統的種植蘿蔔方式，人工挖洞、播種、覆土，反覆操作不說腰有多酸，還得在蘿蔔田裡蹲上一整天，而三芝有機農場從去年開始透過改良播種機，試著用機器直播的方式，種下一週後就成功冒出幼苗，而去年的蘿蔔收成也與往年沒有太大差異，如此也顯示用播種機來播下蘿蔔種子是可行又有效率的辦法。

馬文權指出，不論是種植白蘿蔔還是紅蘿蔔，對於農民來說，最艱苦的就是播種，而透過播種機的種植，讓種植蘿蔔省時、省力，不僅如此，這樣的種植方式，蘿蔔就生長在田壟的兩旁，除草、施肥也更便捷有效率，農友就可以將種蘿蔔省下來的時間與體力，繼續去種植其他的作物，活化更多的土地、提高農場收入。