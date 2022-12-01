快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

省時又省力 三芝有機農場用種子機種蘿蔔

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場馬文權嘗試以播種子機來種植蘿蔔，省下了大把的時間與體力。圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場馬文權嘗試以播種子機來種植蘿蔔，省下了大把的時間與體力。圖／紅樹林有線電視提供

為了要找到省工又有效率的種植方式，三芝有機農場馬文權嘗試以播種子機來種植蘿蔔，只要把種子放進種子機，在做好的田壟上來回走過播下種子，就完成種植的作業，比起傳統的種植方式，說是省下了大把的時間與體力。

三芝有機農場馬文權說，傳統的種植蘿蔔方式，人工挖洞、播種、覆土，反覆操作不說腰有多酸，還得在蘿蔔田裡蹲上一整天，而三芝有機農場從去年開始透過改良播種機，試著用機器直播的方式，種下一週後就成功冒出幼苗，而去年的蘿蔔收成也與往年沒有太大差異，如此也顯示用播種機來播下蘿蔔種子是可行又有效率的辦法。

馬文權指出，不論是種植白蘿蔔還是紅蘿蔔，對於農民來說，最艱苦的就是播種，而透過播種機的種植，讓種植蘿蔔省時、省力，不僅如此，這樣的種植方式，蘿蔔就生長在田壟的兩旁，除草、施肥也更便捷有效率，農友就可以將種蘿蔔省下來的時間與體力，繼續去種植其他的作物，活化更多的土地、提高農場收入。

農民

延伸閱讀

不是玉米筍，最「髒」蔬菜是它！譚敦慈教正確洗菜法：分3次這樣洗

有片｜低卡減脂，好吃又好做的豆腐漢堡排佐和風蘿蔔醬

詐騙集團求職陷阱非法拘禁 淡水警方再逮6嫌救出1人

鼓勵運動風氣養成 三芝籃球場整建安全加分

相關新聞

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

縣市首長選舉完後，緊接著個當選首長進行人事布局，新北市副秘書長朱惕之，傳出將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任...

淡江大學半畝田計畫 邀安婕希體驗魚菜共生

淡水區淡江大學的學生來到位於淡水竹圍水岸的「半畝田水岸魚菜共生農場」，並且邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程，還用這些食材製作出健康飲食，而這也讓接觸到魚菜共生的安婕希深刻感受到綠色養殖的特色與永續目標價值。

國台圖111年台灣閱讀節 多場活動、市集及抽獎玩不停

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場，今年閱讀節以「活躍閱讀·永續發展」為主題，延...

「安康接待室」有望成古蹟 文化局今會勘後送小組會議

法務部調查局「安康接待室」在過去威權政府時期有獨特時代意義，在地文史團體及政治人物也都希望能保留下來，但該園區及建物目前...

TOD迷思／劍潭TOD案恐毀市容 專家盼蔣萬安卡掉柯文哲政策

台北捷運公司提出捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）開發案，過程中景觀、都市設計界專家砲聲隆隆，上周仍由北市府裁定通過都市設計審議。專家表示，劍潭站周遭在台北風貌、文史、生態都深具意義，在靠山的東側蓋辦公大樓恐如另個大巨蛋，破壞美好景觀且造成熱島效應，呼籲準市長蔣萬安上任後拿出國際視野喊卡。

幕後／新北國民黨團討論拚議長 無黨聯盟成投票關鍵

國民黨團今早與新北市黨部開會討論，若明天晚上前無其他人欲參選，將送出議長蔣根煌、副議長陳鴻源的名單至黨中央。由於新北市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。