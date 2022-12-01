國台圖111年台灣閱讀節 多場活動、市集及抽獎玩不停

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場，今年閱讀節以「活躍閱讀·永續發展」為主題，延伸規畫生態走讀、實作體驗、生態尋寶及閱讀永續等四大元素的多元閱讀推廣活動，讓不同年齡層、不同族群的民眾都能樂在其中。

國台圖指出，圖書館也是生活的一部分，盼藉由營造溫馨閱讀的環境、辦理多元的體驗活動，喚起大眾對永續的議題省思，在今年的台灣閱讀節中，融入了多項聯合國永續發展目標，包括對應SDGs目標3的「健康與福祉」，有靜走與森林療癒纏繞畫活動，讓人在繁忙的生活中重新找回平靜的力量。

對應SDGs目標4的「優質教育」，則有縫製手工書體驗，讓民眾不只是喜愛書籍，更知道怎麼做出自己獨一無二的手工書，以及介紹館內特藏「六十七兩采風圖卷」「風物圖」的「采風新繹」，與透過Google的智慧鏡頭認識植物等數位體驗。此外，也有823紀念公園的走讀與植栽導覽活動。

在圖館內，還有多場大師級講座，包括身兼牙醫師、生物學作家，以及荒野保護協會榮譽理事長的李偉文老師，談動植物、生態環境與政策、生命演化等內容；另外還有台師大優聘教授兼所長方偉達主講「一場閱讀的眼球革命：永續、生態與生活」濕地生態講座等。

這次閱讀節將首度舉辦「生態永續‧幸福市集」，3、4日連兩天在館前廣場販售小農產品。今年也將擴大舉辦抽獎活動，ipad、捷安特腳踏車等大獎等民眾帶回家。