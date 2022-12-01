快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台圖111年台灣閱讀節 多場活動、市集及抽獎玩不停

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場。圖為去年活動情況。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場。圖為去年活動情況。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場，今年閱讀節以「活躍閱讀·永續發展」為主題，延伸規畫生態走讀、實作體驗、生態尋寶及閱讀永續等四大元素的多元閱讀推廣活動，讓不同年齡層、不同族群的民眾都能樂在其中。

國台圖指出，圖書館也是生活的一部分，盼藉由營造溫馨閱讀的環境、辦理多元的體驗活動，喚起大眾對永續的議題省思，在今年的台灣閱讀節中，融入了多項聯合國永續發展目標，包括對應SDGs目標3的「健康與福祉」，有靜走與森林療癒纏繞畫活動，讓人在繁忙的生活中重新找回平靜的力量。

對應SDGs目標4的「優質教育」，則有縫製手工書體驗，讓民眾不只是喜愛書籍，更知道怎麼做出自己獨一無二的手工書，以及介紹館內特藏「六十七兩采風圖卷」「風物圖」的「采風新繹」，與透過Google的智慧鏡頭認識植物等數位體驗。此外，也有823紀念公園的走讀與植栽導覽活動。

在圖館內，還有多場大師級講座，包括身兼牙醫師、生物學作家，以及荒野保護協會榮譽理事長的李偉文老師，談動植物、生態環境與政策、生命演化等內容；另外還有台師大優聘教授兼所長方偉達主講「一場閱讀的眼球革命：永續、生態與生活」濕地生態講座等。

這次閱讀節將首度舉辦「生態永續‧幸福市集」，3、4日連兩天在館前廣場販售小農產品。今年也將擴大舉辦抽獎活動，ipad、捷安特腳踏車等大獎等民眾帶回家。

最後，在SDGs目標17的「多元夥伴關係」，閱讀節結合40多個單位共同推動，總計有戶外35個攤位與10場室內活動，確保包容和公平的優質教育，讓民眾享有終身學習的機會，以促進全民健康生活的福祉；也藉由體驗活動，進一步讓民眾學習與大自然對話。

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場。圖為去年活動情況。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場。圖為去年活動情況。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館

延伸閱讀

全國大專校院SDGs青年倡議英文提案競賽 靜宜英文系獲佳績

瑪利亞「快樂襪」勇奪三冠王 中央書局首賣

台灣閱讀節「好書交換趣」12月4日登場 收換書方法看這

旅讀週曆／走讀坪林北勢溪 聆聽河流述說的人文歷史

相關新聞

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

縣市首長選舉完後，緊接著個當選首長進行人事布局，新北市副秘書長朱惕之，傳出將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任...

淡江大學半畝田計畫 邀安婕希體驗魚菜共生

淡水區淡江大學的學生來到位於淡水竹圍水岸的「半畝田水岸魚菜共生農場」，並且邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程，還用這些食材製作出健康飲食，而這也讓接觸到魚菜共生的安婕希深刻感受到綠色養殖的特色與永續目標價值。

國台圖111年台灣閱讀節 多場活動、市集及抽獎玩不停

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場，今年閱讀節以「活躍閱讀·永續發展」為主題，延...

「安康接待室」有望成古蹟 文化局今會勘後送小組會議

法務部調查局「安康接待室」在過去威權政府時期有獨特時代意義，在地文史團體及政治人物也都希望能保留下來，但該園區及建物目前...

TOD迷思／劍潭TOD案恐毀市容 專家盼蔣萬安卡掉柯文哲政策

台北捷運公司提出捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）開發案，過程中景觀、都市設計界專家砲聲隆隆，上周仍由北市府裁定通過都市設計審議。專家表示，劍潭站周遭在台北風貌、文史、生態都深具意義，在靠山的東側蓋辦公大樓恐如另個大巨蛋，破壞美好景觀且造成熱島效應，呼籲準市長蔣萬安上任後拿出國際視野喊卡。

幕後／新北國民黨團討論拚議長 無黨聯盟成投票關鍵

國民黨團今早與新北市黨部開會討論，若明天晚上前無其他人欲參選，將送出議長蔣根煌、副議長陳鴻源的名單至黨中央。由於新北市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。