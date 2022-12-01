「安康接待室」有望成古蹟 文化局今會勘後送小組會議

法務部調查局「安康接待室」在過去威權政府時期有獨特時代意義，在地文史團體及政治人物也都希望能保留下來，但該園區及建物目前仍只是暫定古蹟，令人憂心不趕緊修復恐造成不可挽回的結果。新北文化局今召開相關單位會勘並表示，會勘是啟動文資審議程序的第一步，今就整理資料送小組審議會。

位於新北新店安坑地區的「安康接待室」近年頗受關注，甚至連蔡英文總統也曾親自前往視察；市府目前已經核定為暫定古蹟，並於近日生效，但遲遲沒有關於成為正式古蹟程序安排，地方人士都擔憂維護問題。新北文化局、國家人權博物館、古蹟提報人及地方人士今前往會勘。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋認為，市府在行政程序上有問題，已經拖了一年，近日要會勘也是突然發出通知，擔心時間太慢，建物損壞恐來不及修復；目前園區內雖然有24小時保全，但沒有相關滅火設備，稍有火苗恐就出問題。

新北市議員當選人陳乃瑜表示，非常多人不知到安康接待室，就算知道，也不知道其中歷史，但其實這是過去白色恐怖、美麗島事件時期非常重要的場域；其實當地很多「不義遺址」，如今有安坑輕軌可串起沿線景美園區、刑場、看守所、接待室，成為文化人權廊道。新北市議員曾柏諭團隊也到場關心進度，並希望市府針對相關會議，可確實並以多元方式通知相關人士到場。

文化局回應，今會勘就是啟動成為文資審議程序的第一步，會勘後會整理資料，並接著送小組審議會，再送大會通過即可成為法定古蹟。國家人權博物館也說，針對屋頂漏水跟滅火器問題，已經完成招標，接下來會進場處理。