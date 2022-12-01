快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「安康接待室」有望成古蹟 文化局今會勘後送小組會議

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影

法務部調查局「安康接待室」在過去威權政府時期有獨特時代意義，在地文史團體及政治人物也都希望能保留下來，但該園區及建物目前仍只是暫定古蹟，令人憂心不趕緊修復恐造成不可挽回的結果。新北文化局今召開相關單位會勘並表示，會勘是啟動文資審議程序的第一步，今就整理資料送小組審議會。

位於新北新店安坑地區的「安康接待室」近年頗受關注，甚至連蔡英文總統也曾親自前往視察；市府目前已經核定為暫定古蹟，並於近日生效，但遲遲沒有關於成為正式古蹟程序安排，地方人士都擔憂維護問題。新北文化局、國家人權博物館、古蹟提報人及地方人士今前往會勘。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋認為，市府在行政程序上有問題，已經拖了一年，近日要會勘也是突然發出通知，擔心時間太慢，建物損壞恐來不及修復；目前園區內雖然有24小時保全，但沒有相關滅火設備，稍有火苗恐就出問題。

新北市議員當選人陳乃瑜表示，非常多人不知到安康接待室，就算知道，也不知道其中歷史，但其實這是過去白色恐怖、美麗島事件時期非常重要的場域；其實當地很多「不義遺址」，如今有安坑輕軌可串起沿線景美園區、刑場、看守所、接待室，成為文化人權廊道。新北市議員曾柏諭團隊也到場關心進度，並希望市府針對相關會議，可確實並以多元方式通知相關人士到場。

文化局回應，今會勘就是啟動成為文資審議程序的第一步，會勘後會整理資料，並接著送小組審議會，再送大會通過即可成為法定古蹟。國家人權博物館也說，針對屋頂漏水跟滅火器問題，已經完成招標，接下來會進場處理。

吳柏瑋仍擔憂，修復迫在眉睫，若不趕緊通過為法定古蹟，建物恐持續受損；又或在沒有文資身分情況下，貿然修復及變動，恐會造成不可挽回的結果，又無法有文資法保護跟責任追究。

法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
暗坑文化工作室執行長吳柏瑋是「安康接待室」古蹟提報人，今到場與地文史團體、民代及相關單位解說情況。記者李成蔭／攝影
暗坑文化工作室執行長吳柏瑋是「安康接待室」古蹟提報人，今到場與地文史團體、民代及相關單位解說情況。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」目前僅為暫定古蹟。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」目前僅為暫定古蹟。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」內的檢體罐。記者李成蔭／攝影
法務部調查局「安康接待室」內的檢體罐。記者李成蔭／攝影

國家人權博物館 古蹟

延伸閱讀

新北夜胃眠限量NFT將釋出 幸運兒可與神秘嘉賓大啖宵夜

哪些媒體人、主播當選一次看！學姐「黃瀞瑩」黑馬奪冠 侯家軍「戴湘儀」排名居前

黑貓中隊機棚修復開工 鄭文燦大選後3天繼續神隱

紙風車新店碧潭演「武松愛老虎」 宣導動物保育

相關新聞

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

縣市首長選舉完後，緊接著個當選首長進行人事布局，新北市副秘書長朱惕之，傳出將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任...

淡江大學半畝田計畫 邀安婕希體驗魚菜共生

淡水區淡江大學的學生來到位於淡水竹圍水岸的「半畝田水岸魚菜共生農場」，並且邀請到藝人女神安婕希一同參與體驗魚菜共生的過程，還用這些食材製作出健康飲食，而這也讓接觸到魚菜共生的安婕希深刻感受到綠色養殖的特色與永續目標價值。

國台圖111年台灣閱讀節 多場活動、市集及抽獎玩不停

國立台灣圖書館「台灣閱讀節」將於3日上午10時在823紀念公園創意廣場登場，今年閱讀節以「活躍閱讀·永續發展」為主題，延...

「安康接待室」有望成古蹟 文化局今會勘後送小組會議

法務部調查局「安康接待室」在過去威權政府時期有獨特時代意義，在地文史團體及政治人物也都希望能保留下來，但該園區及建物目前...

TOD迷思／劍潭TOD案恐毀市容 專家盼蔣萬安卡掉柯文哲政策

台北捷運公司提出捷運劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）開發案，過程中景觀、都市設計界專家砲聲隆隆，上周仍由北市府裁定通過都市設計審議。專家表示，劍潭站周遭在台北風貌、文史、生態都深具意義，在靠山的東側蓋辦公大樓恐如另個大巨蛋，破壞美好景觀且造成熱島效應，呼籲準市長蔣萬安上任後拿出國際視野喊卡。

幕後／新北國民黨團討論拚議長 無黨聯盟成投票關鍵

國民黨團今早與新北市黨部開會討論，若明天晚上前無其他人欲參選，將送出議長蔣根煌、副議長陳鴻源的名單至黨中央。由於新北市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。