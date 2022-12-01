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新北參事轉北市秘書長？傳朱立倫愛將背後操盤
新北市府幕僚參事賴淑華，傳出將跳升至台北市府擔任秘書長，雖賴淑華本人極力否認，不過據府內知情人士透露，替蔣萬安選舉操盤的陳國君，其與賴淑華兩人在桃園市府就是友好同事，蔣萬安剛上任需才孔亟，判斷因透過陳國君的推薦，可能由賴淑華來接任秘書長。
陳國君早期為朱立倫擔任桃園市長時人馬，兩人共同到新北市打拚後，陳國君擔任觀光局長期間，為新北市奠定下平溪天燈節、貢寮海洋音樂祭、歡樂耶誕城汗馬功勞，2022年蔣萬安力拚台北市長選舉期間，陳國君透過蔣萬安競選總部總幹事林奕華邀請加入，擔任競選總部總幹事顧問。
隨著蔣萬安順利當選，陳國君也傳出將接任台北市副市長，並安排賴淑華擔任台北市秘書長，另外，陳國君的太太關佳莉也傳出將接任北市觀傳局長。
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