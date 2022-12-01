新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

縣市首長選舉完後，緊接著個當選首長進行人事布局，新北市副秘書長朱惕之，傳出將調任桃園市府當秘書長，新北市府參事賴淑華接任台北市秘書長，不過記者查證朱惕之兩次被直接掛電話，賴淑華則說「我真的不知道。」

新北市副秘書長朱惕之，原為新北市工務局長，由朱立倫從桃園挖角協助新北推動各項重大工程有功，升任副秘書長。

而賴淑華也是朱立倫提攜至新北府內任職，朱立倫就任新北市長後，賴淑華一開始認至市長室、後調秘書處副處長，之後再調回府本部擔任參議後升職參事，皆屬於幕僚性質。

針對此傳聞傳出，記者下午兩次撥打朱惕之電話掛斷未接。賴淑華聽聞傳言則相當驚訝，表示自己本人都沒聽過，要去查證一下為何有此消息。