幕後／新北國民黨團討論拚議長 無黨聯盟成投票關鍵

國民黨團今早與新北市黨部開會討論，若明天晚上前無其他人欲參選，將送出議長蔣根煌、副議長陳鴻源的名單至黨中央。由於新北市議會共有66席，國民黨在此次議員選舉中拿下32席，未實質過半，外傳無黨聯盟總召蔡錦賢也想當副議長，藍營可能會私下接觸無黨、民眾黨議員溝通、合作，避免正副議長被民進黨團搶走。

新北市議員選戰結果上周揭曉，國民黨議員拿下32席、民進黨拿下28席、無黨拿下5席、民眾黨1席。國民黨並沒有拿下絕對過半的34席，所以選議長時，勢必要與第三勢力合作。

國民黨團今日召開會議，國民黨新北市黨部主委黃志雄也有與會。大家達成共識，目前暫時預計推出議長蔣根煌、副議長陳鴻源的名單送至黨中央。不過由於今日僅有約17人參加會議，不確定是否還有其他人想要角逐議長或副議長的位置，黨團將開放申請至明日為止，如果有其他人選出來爭取，就會「假投票」，以多數決的方式產生最終名單，在12月16日前送交黨中央。

國民黨議員林金結表示，台南市就曾發生民進黨拿下議會最多席次，結果議長被國民黨搶走的事件。新北市國民黨部為了避免這種事發生，一定會先私下與無黨籍議員與民眾黨議員當選人陳世軒溝通，只要能再拿下關鍵2席，便可確保議長蔣根煌能繼續連任。

林金結說，議長選舉什麼狀況都可能發生，也不排除民進黨會與蔡錦賢協商，讓蔡當議長，由民進黨當副議長，為了避免議長寶座被民進黨搶走，新北市黨部會與各個議員來協商。

民進黨團總召陳啟能表示，民進黨團會在12月15日前開會，並送交民進黨正、副議長名單，如果無黨團聯盟有意願配合或合作，他們也不排斥任何人來找他們接觸。不過與其他黨團合作，最後都還是必須獲得黨中央的同意。

陳啟能指出，民進黨團尚未開會，還沒討論正副議長人選，自己是沒有太大意願，除非黨中央需要他，自己才會站出來。而如果民進黨團有其他議員想要爭取議長寶座，他都樂觀其成，對自己來說，黨團內的團結才是最重要的。

記者也致電無黨團總召蔡錦賢，不過至截稿為止都是轉接語音信箱，尚無法了解蔡目前的想法與盤算。