「2022鶯歌藝術季」17日登場 旺福等8團歌手接力唱

邁入第3年的新北市「鶯歌藝術季」，即將自12月17日起至12月25日登場。今年以「來唱鶯歌」為主題在陶博館辦理演唱會，8組歌手連續兩週末嗨唱，17日將由復古造型偶像樂團「旺福」演出、24日邀請爵士音樂「Swing Taiwan」開場，運用燈光、影像、音樂和圖像匯聚藝術意象描繪鶯歌發展歷史。

新北市文化局長龔雅雯表示，第3年度推出的「鶯歌藝術季」，結合流行音樂表演、光影藝術、漫遊三鶯藝文景點、實境遊戲、工藝美食市集等，揭示三鶯文創整合計畫之里程碑及鶯歌未來雙館藝術核心的願景，邀請市民朋友前來共襄盛舉充滿活力的鶯式慶典。

陶博館長張啟文則說，今年「鶯歌藝術季 來唱鶯歌」主題，展開包括匯「聚」之門、來「唱」鶯歌、聆「聽」漫遊、微笑音「樂」市集等4大活動，來唱鶯歌在陶博館舉辦演唱會，12月17日演唱團抵包括旺福、鄭宜農、吉那罐子、溫蒂漫步。24日邀請Swing Taiwan、尋人啟事、仕女聲、黃瑋昕等。

陶博館表示，「匯聚之門」是由策展團隊台北世大運開閉幕式燈光設計車克謙老師、臺北聽障奧運會開閉幕式影像設計徐逸君老師、法國巴黎師範音樂院作曲家馮雁敏老師共同創作的光影牆。

燦爛光芒加上沈浸式的音樂元素，將陶博館外牆變成絢爛的光影牆，帶領民眾走入夢幻光影世界，用視覺、聽覺來感受鶯歌的美。生動的光影內容，以敘事方式述說鶯歌豐厚的文化脈絡，從200年前製陶，發展至今匯聚多元藝術創作，再到期待未來新北市美術館誕生，一一呈現在市民朋友的眼前。