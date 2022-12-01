生物多樣性今年突破140種 板橋湳仔溝成生態新樂園

新北板橋湳仔溝過去汙染嚴重，還被戲稱為黑龍江，新北水利局近年持續整治及感善，已經恢復親水生態，直到今年10月調查，現在當地除水域性鳥類飛入外，也有保育類動物及台灣特有種鳥類等，生物多樣性達140種。

水利局說明，湳仔溝透過水質改善、植栽種植、友善環境的經營管理方式，讓原本髒臭的臭水溝蛻變為生態的新樂園；自109年著手生態調查，至今湳仔溝的生物多樣性紀錄已達140種，特別是動物種類增長50%，證實了湳仔溝環境改造及生態復育的成功。

水利局指出，生態調查包含湳仔溝水、陸域生態，調查及蒐集流域內的鳥類、兩棲類、魚類以及核心昆蟲-蝴蝶與蜻蜓等物種、族群量等資料，至今年10月調查成果顯示，湳仔溝的生物多樣性紀錄已經來到58種植物及82種動物，搭配上尊重生物生長模式的治理，可預期未來有更多的生物。

水利局長宋德仁說，湳仔溝汙染整治工程完成，加上堤坡渠底綠美化後，不僅惡臭沒了、水清了、生態更是回來了，現在除了有水域性鳥類飛入外，三級保育類紅尾伯勞以及台灣特有種鳥類-台灣藍鵲皆有出現，而被稱為溪流藍寶石的翠鳥，也是這裡的常駐鳥類。

另外，河道內的中島設施及河岸綠色植栽孕育濕地生態，讓造訪的水鳥有一塊喘息的棲地。同時也吸引了蝴蝶的到來，包含鳳蝶、粉蝶、弄蝶、灰蝶、青紋細蟌等等生物也成為湳仔溝的新居民，連水質很挑剔的青蛙也成為生態綠廊的一份子。