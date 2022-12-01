北市低收及中低收免費快篩 9日起戶籍區公所可領

北市社會局今天表示，9日起，北市低收、中低收民眾，可至戶籍所在地區領取5劑免費快篩。

北市社會局新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心11月11日宣布擴大發放低收入戶及中低收入戶免費快篩試劑，社會局為提供便民服務，將於戶籍所在地區公所駐點發放，有需求且符合資格的市民均可前往領取。

社會局表示，12月9日起，週一至週五上午8時30分至12時30分；下午1時30分至5時30分開始發放，可攜帶戶內所有成員的「身分證或健保卡（擇一出示）」至戶籍所在地的區公所，刷卡領取快篩試劑。如需代領則需「代領人及領用人」證件同時出示，以供核對。

社會局指出，這是今年衛生福利部第2次發放快篩試劑提供給低收及中低收入戶，以落實低收及中低收入戶之照顧與關懷，並降低其生活負擔，這次所發放的家用快篩試劑，每人可領取5劑，是額外提供的免費份數，不會影響實名制的購買資格。