新莊科技執法4月開近9千張 民一次收10張罰單暴怒

新北市府7月起在新莊區中正路855巷口裝設科技執法，針對時段性機車禁入開罰，裝設4個月開出近9千張罰單，近來有民眾一次收到十張罰單，民眾批評市府簡直是搶錢，議員當選人表示後續將會勘調整。交通大隊表示呼籲依道路管制行駛。

新莊區中正路855巷因可連接明志路及福營路，但該路段路口寬度僅4公尺，巷內寬僅8公尺，路幅狹小過往禁止車輛通行，然經當地居民反映，今年7月開始實施上午7至9時、下午5至7時機車禁止入內，並增設科技執法。

不過長久以來機車民眾習慣穿越此巷道往返，導致設置4個月就開了近9千張罰單，每張因「不依標誌、標線行駛」開罰900元，初估已為市庫賺進約800萬元，而日前民眾一次收到10張罰單遭罰9千元，讓機車騎士氣炸。地方民眾更批評市府設置科技執法限制民眾通行自由，作法形同搶錢。

新莊議員當選人林秉宥表示，此處設置科技執法並不符合機車騎士習慣 ，且設置並沒有獲得地方普遍認同，過往機車雙向也並未造成事故發生，表示上任後將打通一旁大排旁道路提供穿越性車流使用，也能減少855巷車流。

新北市交通大隊表示，現場標誌牌面已經設置相當清楚，呼籲用路人須依道路標線管制措施駕駛，以維護交通行駛安全。