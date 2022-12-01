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影／台南首創！高鐵快捷公車 遇見西拉雅族百年歌謠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示音樂，今天起在台南市高鐵快捷公車H31及H62路線播放。圖／交通局提供
台南市將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示音樂，今天起在台南市高鐵快捷公車H31及H62路線播放。圖／交通局提供

台南市政府與西拉雅族跨地部落聯盟合作，將西拉雅族傳統歌謠轉化成公車到站提示音樂，今天起陸續在台南市高鐵快捷公車H31及H62路線播放，讓乘車民眾體驗輕快的節奏，感受傳統歌謠旋律。這是繼高鐵到站提示音使用布農族傳統歌謠，台南公車也能聽到西拉雅族傳統歌謠。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲為了體現文化首都豐富的族群底蘊，全力推展「台南市族群主流化」政策，西拉雅族是台南市的市定原住民，近日正名運動也獲得相當程度的進展。為了讓更多朋友認識這個族群，將西拉雅族的輕快傳統歌謠「進場曲」融入公車到站提示播報，並首先擇定台南門戶的高鐵快捷公車實施。

王銘德指出，過去本市公車播放到站語音，僅單純提示下一站站名，這是首度嘗試以音樂呈現提示音。所選用的傳統歌謠「進場曲」，係西拉雅族人在每年農曆6月16日祭典時，進入祭場所傳唱的歌謠，曲風輕快簡潔，別具特色。

西拉雅族跨地部落聯盟理事長段洪坤表示，這首「進場曲」比較輕快，是在現今高雄內門舊木柵（三平部落）所採集到的傳統歌謠，老一輩人士說是早年西拉雅族人在祭典時所唱，以前的曲子比較長，現在部分已失落了，幸好還來得及記錄下來。

段洪坤說，西拉雅族跨地部落聯盟是台南及高雄地區西拉雅族人組成聯盟，採取部落會議方式，雖是傳統歌謠，交通局也重視智慧財產權，並派員到會議報告，取得聯盟成員同意無償提供這段音樂。

交通局指出，因一般市區公車路線站間距較短，不易增加公車到站提示音，特別選擇在高鐵快捷公車H31及H62兩條路線搶先上線，也讓外來遊客搭乘高鐵來到台南旅遊時，一上車就可立刻感受到濃厚西拉雅文化意象，亦有代表歡迎旅客來到台南之意涵。

公共運輸處處長吳俁之強調，特別的公車到站提示音樂也有加強提醒民眾公車即將行經站位的作用，民眾如要下車，別忘了提早按下車鈴以提醒公車駕駛停靠，未來也將視試辦成效推廣至適宜的路線。

公車 西拉雅族 台南

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