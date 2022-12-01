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柯文哲嗆國民兩黨聯合污錢 藍綠齊轟：只是要製造聲量

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府針對警察局監視器預算案提覆議，遭台北市議會駁回，台北市長柯文哲上午舉行記者會，怒批「國民黨、民進黨聯合起來污錢」。記者楊正海／攝影
台北市政府針對警察局監視器預算案提覆議，遭台北市議會駁回，台北市長柯文哲上午舉行記者會，怒批「國民黨、民進黨聯合起來污錢」。記者楊正海／攝影

台北市政府針對警察局監視器預算案提覆議，遭台北市議會駁回，台北市長柯文哲上午舉行記者會，怒批「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已聯合起來污錢」；對此，北市議會藍、綠黨團，上午齊轟柯文哲，應做好市政交接，應留給下一任市長執行，不要把責任推給別人，只是要製造聲量。

柯文哲指稱，監視系統傳輸系統用2M就行，用到3M不必要還浪費錢，10年開銷高達8.6億，他在記者會中怒轟，「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已聯合起來污錢了」國家可以這樣幹嗎？他直接訴諸民意，不允許財團勾結議會，詐取國家的錢。

對於柯文哲指藍、綠勾結，圖利廠商，民進黨市議會黨團總召江志銘說，柯文哲記者會所有指控，都是他個人情緒渲洩，這是經過議會委員會、大會審查及政黨協商做成的結論，若柯文哲對預算有意見，應該在大會通過時，應該要發表看法，結果卻選在最後選舉正忙時，選前一周才提出覆議案，不光明磊落。

江志銘說，市府提出覆議案，選後第一周，議會要開臨時大會，覆議也經過大會否決，但柯文哲事後還在說三道四，柯文哲任期不到一個月，做好市政交接，任內有重大政策，需要下一任市長支持推動，不如提出這樣的願景，任何情緒上的宣洩沒有意義，再罵藍罵綠，個人只是要累積2024競選總統的聲量。

江志銘表示，若對議會有意見，第一時間就要發表譴責，選後才利用最後舞台，累積2024年的聲量。若是想訴諸民意，早在預算10月中旬通過政黨協商，第一時間應該要表達譴責，不是要在選後才表達意見。且這件事情本來就是要讓下一屆市長處理，有其他問題，就讓下一屆市長執行。

國民黨議會黨團書記長秦慧珠表示，柯文哲提到圖利廠商，身為市長卻隨便指控，毀謗所有議員，若要提告，可能可以成立，若認為藍綠掛勾，應該要有明確證據，沒有詳細資料，身為首都市長，隨便指控議員圖利財團，這樣市長，非常匪夷所思，把所有責任推給別人，若要參選總統，可能會亂七八糟。

另外，此案經過層層程序，覆議不成就汙衊議會，柯文哲不承擔政治、行政責任，責罵下屬，是北市府從上到下不負責任的表現。對於柯文哲說是訴諸民意？秦慧珠說，這很很可笑，只有民眾沒有公權力才能訴諸民意，身為市長，所有過程中都可有程序都可以處理這個問題，但都沒有處理，最後首都市長要提到訴諸民意要對抗譴責議會，柯文哲這樣做為非常不及格。

柯文哲 台北市長 民進黨

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