柯文哲再因覆議案槓北市議會 批未下台藍綠就聯合汙錢

台北市議會之前通過明年度警察局規畫設置錄影監視器預算，但有但書規定只有3M頻寬需求者可新增200萬畫素攝影機，北市府提覆議案卻遭議會否決。柯文哲今天舉行記者會說明，指他還沒下台，藍綠就聯合起來「汙錢」，還點名廠商「台智光」，表明不允許財團勾節議會詐取國家的錢。

台北市議會10月通過明年度警察局設置錄影監視器預算，但因但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支，柯文哲認為此但書窒礙難行，將覆議文件送至議會，北市議會為此召開臨時大會，但覆議案闖關失敗，傳出柯文哲為此飆罵副市長彭振聲、警察局長楊源明。

柯文哲上午舉行記者會，表示北市警察局有1萬4千多支攝影機，攝影機要運作有背後的傳輸系統，目前主流是200萬畫素，傳輸系統有2M和3M，從寬來說，現在全北市95%的200萬畫素攝影機用2M就足夠，當然複雜的路面用3M，這案子過去議會就有動作，他為此下令警局新裝攝影機都要觀察，他特別找ICT專家，結論是折衷，買了就用2M，真的要用3M就用3M。

市府認為議會通過的但書窒礙難行，若降階使用100萬畫素監視器攝影機，將衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收，影響犯罪偵防效能，且實際觀測100萬與200萬畫素路口攝影機的影像畫面，200萬畫素影像品質確實優於100萬畫素，另外100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯，損壞無法維修的窘境。

柯文哲說，但書就是要逼迫北市府使用3M傳輸速率，若用3M明年新增的攝影機網路傳輸費要多860萬元，每年多8千6百萬元，這只是一年，攝影機要連續用10年，所以總共增加8.6億元，他的規定是若議會政黨協商，凡是有寫但書的回北市府他都逐條審查，這條他一看就知道不行，才被他抓到並提出覆議，批評議會用文字壓迫市府。

柯文哲說，他還沒下台國民黨和民進黨就已經聯合起來汙錢，要浪費8.6億元，「國家可以這樣幹嗎？」他說法律程序走完了，所以他直接訴諸民意，不允許財團勾節議會詐取國家的錢。

柯文哲說，頻道廠商叫台智光，他已忍耐台智光八年，當年流標6、7次才得標，這間廠商95％業務都是台北市政府、其中95%是北市警察局的監視，等於台北市被綁著，郝龍斌時代約一簽就是25年，他在晨會討論過很多次是否開除廠商，但若開除警局的監視器系統就無法運作，系統移轉不是這麼容易的事，這個就是怪案，他不知道當年是笨還是壞才讓這個廠商出來。

媒體詢問下任市長是否再溝通？柯文哲說，他當了八年市長很清楚，改革要從內部做起，台北市政府每天挨打，其實是他故意挨打，這樣才能把問題一樣樣清掉，這是取決長官的意志力，要不然新竹市12億棒球場，在台北早就公布工程款細項，可是新竹市政府至今有公布過嗎？12億棒球場就這樣打兩場棒球就結束，也不用跟社會交代，改革只能從內部，從外部很困難。