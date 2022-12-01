快訊

都市開發換社宅 六都市長做得到？民團批：自欺欺人

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

淡水區公所迎聖誕節　辦一系列親子、音樂精采活動

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
淡水區公所為配合聖誕節，從12月起將舉辦一連串精彩的系列活動，邀請民眾一同來淡水感受歡樂的佳節氣氛。記者張睿廷／攝影
淡水區公所為配合聖誕節，從12月起將舉辦一連串精彩的系列活動，邀請民眾一同來淡水感受歡樂的佳節氣氛。記者張睿廷／攝影

新北市淡水區公所為迎接聖誕節，將展開系列精彩活動，有「兒童親子劇場」、「交響音樂會」、「冰雪有緣聖誕點燈」等精彩活動，歡迎民眾帶著全家人一起共襄盛舉。

馬偕博士在1872年帶著愛與使命來到淡水，使淡水已成為北台灣第一個過聖誕節的城鎮，也把充滿愛與幸福的聖誕節帶進了淡水，淡水區公所今年為紀念馬偕來台150周年，於12月聖誕月在淡水區舉辦兒童音樂劇場、動聽的聖誕音樂會等系列活動。

淡水區公所指出，他們預計12月3日下午2時30分由兒童音樂劇「七隻小羊-傳遞愛與信仰的馬偕」的展開一連串精彩表演。將由小青蛙劇團在淡水區公所9樓大禮堂現場邀請大小朋友免費憑票入場，活動結合「兒童音樂歌舞劇」與「七隻小羊」卡通經典造型人偶，以歡樂繽紛的童話故事，培養親子間對於戲劇的想像力與創造力，透過潛移默化的表演，也讓孩子們認識「傳遞愛與信仰的馬偕」，增進其身心發展與擴展其世界觀的視野。

淡水區公所表示，緊接著12月4日下午2時30分還會在真理大學大禮拜堂舉辦「馬偕來台150周年紀念音樂會」，開放民眾免費入場，現場聆聽精彩的管弦樂團及合唱表演，12月聖誕月讓來到淡水的民眾都能沉浸在滿滿的幸福喜悅中。

淡水區公所說，12月17日下午4時，他們將與紅樹林數位有線電視與淡水區各教會在淡水老街廣場舉辦「愛在淡水-冰雪有緣」聖誕節點燈活動，現場邀請MoMo姐姐一起與您童樂，並預計燈飾展示自2022年12月17日至2023年2月6日，歡迎大小朋友相約淡水同樂。

淡水 聖誕節

延伸閱讀

志工變成里長 淡水義山里長楊永麗要深耕地方

六大網紅名師直播8小時！永豐金證券2023展望 聖誕節線上線下同步登場

睽違三年！2022日本環球影城聖誕節主題活動登場～

淡水「滬尾草坡風風節」登場 歡迎遊客體驗

相關新聞

新北科技執法今上路 泰山部分路段要注意 避傷荷包

新北市為改善部分路段交通亂象，於16處路段新增科技執法，並從今天開始執法。其中泰山區新五路、新北大道，是新莊、五股、泰山...

柯文哲嗆國民兩黨聯合污錢 藍綠齊轟：只是要製造聲量

台北市政府針對警察局監視器預算案提覆議，遭台北市議會駁回，台北市長柯文哲上午舉行記者會，怒批「我柯文哲還沒下台，國民黨、...

柯文哲再因覆議案槓北市議會 批未下台藍綠就聯合汙錢

台北市議會之前通過明年度警察局規畫設置錄影監視器預算，但有但書規定只有3M頻寬需求者可新增200萬畫素攝影機，北市府提覆...

淡水區公所迎聖誕節　辦一系列親子、音樂精采活動

新北市淡水區公所為迎接聖誕節，將展開系列精彩活動，有「兒童親子劇場」、「交響音樂會」、「冰雪有緣聖誕點燈」等精彩活動，歡...

中國恐鎮壓白紙革命 侯友宜：為政者應傾聽、尊重民意

中國大陸前國家主席江澤民昨日逝世，新北市長侯友宜說，家屬節哀、多多保重。至於大陸各地爆發反封控「白紙革命」，讓中國政府揚...

北市YouBike1.0後天退場 1300輛自行車贈原鄉使用

北市YouBike1.0將於3日停止營運，全面改為2.0繼續服務，剩餘堪用的2406輛自行車，會提供給北市府機關、原鄉地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。