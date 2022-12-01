淡水區公所迎聖誕節　辦一系列親子、音樂精采活動

新北市淡水區公所為迎接聖誕節，將展開系列精彩活動，有「兒童親子劇場」、「交響音樂會」、「冰雪有緣聖誕點燈」等精彩活動，歡迎民眾帶著全家人一起共襄盛舉。

馬偕博士在1872年帶著愛與使命來到淡水，使淡水已成為北台灣第一個過聖誕節的城鎮，也把充滿愛與幸福的聖誕節帶進了淡水，淡水區公所今年為紀念馬偕來台150周年，於12月聖誕月在淡水區舉辦兒童音樂劇場、動聽的聖誕音樂會等系列活動。

淡水區公所指出，他們預計12月3日下午2時30分由兒童音樂劇「七隻小羊-傳遞愛與信仰的馬偕」的展開一連串精彩表演。將由小青蛙劇團在淡水區公所9樓大禮堂現場邀請大小朋友免費憑票入場，活動結合「兒童音樂歌舞劇」與「七隻小羊」卡通經典造型人偶，以歡樂繽紛的童話故事，培養親子間對於戲劇的想像力與創造力，透過潛移默化的表演，也讓孩子們認識「傳遞愛與信仰的馬偕」，增進其身心發展與擴展其世界觀的視野。

淡水區公所表示，緊接著12月4日下午2時30分還會在真理大學大禮拜堂舉辦「馬偕來台150周年紀念音樂會」，開放民眾免費入場，現場聆聽精彩的管弦樂團及合唱表演，12月聖誕月讓來到淡水的民眾都能沉浸在滿滿的幸福喜悅中。

淡水區公所說，12月17日下午4時，他們將與紅樹林數位有線電視與淡水區各教會在淡水老街廣場舉辦「愛在淡水-冰雪有緣」聖誕節點燈活動，現場邀請MoMo姐姐一起與您童樂，並預計燈飾展示自2022年12月17日至2023年2月6日，歡迎大小朋友相約淡水同樂。