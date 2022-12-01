北市YouBike1.0後天退場 1300輛自行車贈原鄉使用

北市YouBike1.0將於3日停止營運，全面改為2.0繼續服務，剩餘堪用的2406輛自行車，會提供給北市府機關、原鄉地區使用。台北市長柯文哲表示，除了台北市外，還有8個城市使用1.0系統，可以用的自行車就轉送給原鄉使用，讓台北繼續往綠運輸的目標前進；北市交通局提醒，欲從新北市騎乘往台北市的民眾應改使用YouBike2.0，否則得多繳350元移車費用。

YouBike1.0在台北市服務超過13年、騎乘次數超過2億人次，於12月3日停止營運，為紀念YouBike為台北市民帶來便利性，特別於YouBike第一站「捷運市政府站（3號出口）」設置「♥ YouBike」紀念意象。

柯文哲致詞時表示，YouBike1.0當時做了400站、12000輛自行車，但發現不少問題，像是有里長想要裝設，卻因為車柱要拉電線，必須委請台電處理，才難以執行。

「求人不如求己」柯文哲說，YouBike2.0設站如今不用電線就是大進步，做事情要先試驗，當初決定在台大讓學生試用，2個月開始Debug（偵錯），最後花1年半建置1200站、13000輛自行車，且皆裝設完成。

柯文哲還提醒，未來若要改成YouBike3.0，一定要注意系統相容問題，柱子不可以更換，這是台北市的驕傲，目前除了台北還有8個城市用YouBike1.0，退場後還有堪用的自行車，會送給原鄉地區使用，讓台北繼續往綠運輸目標前進。

北市交通局說，YouBike1.0停止營運後，堪用自行車將辦理移撥及轉贈作業，計有1106輛自行車將提供給北市府機關，作為鄰里巡守及學校自行車騎乘安全教育使用，另由台北市原住民委員會協助調查原鄉需求後，將捐贈1300輛自行車讓原鄉繼續使用，使YouBike1.0退場後可以繼續提供服務。

交通局說，民眾於12月2日至明年1月2日至YouBike「捷運市政府站（3號出口）」與「♥ YouBike」紀念意象合照，上傳至Facebook「YouBike大台北粉絲團」並留言、Tag一位朋友，將有機會獲得內含500元儲值金的YouBike1.0悠遊卡和其他限量好禮。