柯文哲:出國參訪計畫隨緣 交接期事很多

台北市長柯文哲今天下午將前往沖繩，推廣悠遊卡及疫後觀光。被問及有無其他出國計畫時表示「隨緣」，每次出國都要準備很久，且現在市府團隊要交接，還有很多事要做。

柯文哲今天開記者會說明北市警局112年錄影監視器預算，聯訪時被問及下午即將動身前往日本沖繩一事。

柯文哲說「悠遊卡拿我去當廣告」，悠遊卡第一次跨出國境是大事，先在沖繩充分推廣後再前進日本本島；至於有無其他出國參訪計畫，柯文哲說出國要準備很久，且對方也要安排，就隨緣，且現在要跟下任團隊交接，還有很多事要做。

此外，媒體追問柯文哲，如何看待被視為六四後中國最大群眾運動的「白紙運動」。

柯文哲說，他讀過前中共國務院總理溫家寶寫的一段話，寫的是如果經濟改革沒有配上政治改革，最後這個經濟改革的成果也沒辦法保存，甚至會出現文化大革命，「這就是今天中國大陸的問題」。

柯文哲並表示，民主不是最好、但總是比較有機會除錯，現在全世界堅持清零的國家只有中國一個，「連北韓都沒有」，身為科學家，他一直無法理解為什麼中國大陸要清零政策，不理性、不科學、不務實，會激起人民的反抗。