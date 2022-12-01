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柯文哲嗆國、民兩黨聯合污錢 游淑慧酸：敗選卸任亂咬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
國民黨台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

台北市政府針對警察局監視器預算案提覆議，遭台北市議會駁回，台北市長柯文哲上午舉行記者會，怒批「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已聯合起來污錢」；對此，國民黨台北市議員游淑慧反嗆柯文哲，敗選卸任前亂咬，卸任市長的風度有夠難看。

柯文哲指稱，監視系統傳輸系統用2M就行，用到3M不必要還浪費錢，10年開銷高達8.6億，他在記者會中怒轟，「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已聯合起來污錢了」國家可以這樣幹嗎？他直接訴諸民意，不允許財團勾結議會，詐取國家的錢。

游淑慧今反酸，真難看，敗選卸任前的亂咬，柯文哲市長指控誰汙錢了，就直接去跟檢調告發，只用開記者會亂罵的方式算什麼市長。

游淑慧指出，柯文哲可能搞不清楚，這一個但書是李慶元議員下的，李是當年柯文哲首都進步聯盟的一員。她批柯，8年前上任的時候用砲打前朝的方式墊高自己，8年後要卸任還是用同樣的方式， 再博版面聲量，卸任市長的風度有夠難看。

柯文哲 台北市長 游淑慧

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