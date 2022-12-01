老舊柴油車防汙補助到年底 還沒申請快把握最後機會

從2017年補助至今的大型老舊柴油車汰換、報廢、加裝空氣汙染防制設備等，年底12月31日後將走入歷史。其中只有「調修燃油控制系統」補助將調降補助金額、延至明年12月底。環保局呼籲老舊柴油車主，把握最後機會提出申請，既降低汙染排放，也避免檢測超標受罰。

環保局指出，柴油車經攔查，經檢測排煙不合格者，依車種可處2000元至2萬元不等罰鍰。此外，環保署為維護空氣品質，規畫2024年起將柴油車列入年度定檢行列，屆時未依規定完成定檢的車主，也會依空汙法相關規定裁罰。

環保署自2017年起陸續對老舊大型柴油車純報廢、汰舊換中古、汰舊換新車、加裝空氣汙染管制設備、調修燃油控制系統等提供經費補助，以提升車主改善老舊油車排煙問題之意願。

環保局指出，台南市至今大型柴油車已完成純報廢、汰舊換中古及汰舊換新4560輛、調修燃油控制系統及加裝空氣汙染防制設備共計1062輛。

並藉此減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1396.4噸及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量。

環保局表示，一至三期大型柴油車於期限內辦理純報廢，最高可申請補助金額15萬元。汰舊換中古車最高35萬元、汰舊換新車最高65萬元、調修燃油控制系統最高10萬元、加裝空氣汙染防制設備最高15萬元，同一車僅可擇一申請補助。

調修補助雖延長至明年12月31日，但補助金額上限自明年1月1日起由10萬元下降為8萬元。

環保局長謝世傑指出，若新車交車期程延宕，車主無法檢具完成一至三期大型柴油車報廢與新車文件，得先檢付足以證明車輛於報廢前，可正常使用之相關佐證資料，並提供一至三期大型柴油車之行車執照與新車買賣契約書，即得以簽訂新車買賣契約之日期，作為補助期間認定之基準並向環保署提出申請。