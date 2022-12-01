招租成效佳 新北14處社宅、2218戶年底前近滿租

新北市總計有14處青年社宅，目前由新北住都中心管理營運，新北住都中心表示，因先前幾次招租作業皆順利完成，民眾申辦反應熱烈，全數社宅年底前接近滿租，明年中心也將配合市府政策，陸續安排招租作業，以舒緩新北市民的龐大居住需求。

新北住都中心是全國第一處專責營運管理社會住宅的行政法人，目前經管包括新莊新豐、板橋府中、永和秀朗、三峽北大、三峽國光、新店央北、永和國光、土城明德、三重五谷王、土城員和、永和中正橋、板橋永翠、新店斯馨1號及2號等14處青年社宅，總計2218戶。

新北住都中心副執行長錢奕綱說明，在疫情侵擾下，中心仍以隨到隨辦、線上申請、簡易申請等多元方式順利完成招租，其中，土城員和社宅正取民眾已在11月全數簽約點交入住，目前進入備取民眾遞補程序；其他社宅空戶部分，中心也加快安排遞補中，如永和秀朗社宅警消人員專案已完成招租，全數社宅入住率將接近滿租。