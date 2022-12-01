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招租成效佳 新北14處社宅、2218戶年底前近滿租

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
有意申租的民眾請持續關注新北住都中心官網及臉書粉絲專頁的最新消息。圖／新北住都中心提供
有意申租的民眾請持續關注新北住都中心官網及臉書粉絲專頁的最新消息。圖／新北住都中心提供

新北市總計有14處青年社宅，目前由新北住都中心管理營運，新北住都中心表示，因先前幾次招租作業皆順利完成，民眾申辦反應熱烈，全數社宅年底前接近滿租，明年中心也將配合市府政策，陸續安排招租作業，以舒緩新北市民的龐大居住需求。

新北住都中心是全國第一處專責營運管理社會住宅的行政法人，目前經管包括新莊新豐、板橋府中、永和秀朗、三峽北大、三峽國光、新店央北、永和國光、土城明德、三重五谷王、土城員和、永和中正橋、板橋永翠、新店斯馨1號及2號等14處青年社宅，總計2218戶。

新北住都中心副執行長錢奕綱說明，在疫情侵擾下，中心仍以隨到隨辦、線上申請、簡易申請等多元方式順利完成招租，其中，土城員和社宅正取民眾已在11月全數簽約點交入住，目前進入備取民眾遞補程序；其他社宅空戶部分，中心也加快安排遞補中，如永和秀朗社宅警消人員專案已完成招租，全數社宅入住率將接近滿租。

錢奕綱表示，隨著社宅數量穩定增加，民眾的居住問題將逐漸獲得舒緩，住都中心將與新北市府一同落實居住正義，讓市民「安穩的住、住得安穩」。明年底尚有土城永和段、新店民安段2處社宅落成，有意申租的民眾請持續關注新北住都中心官網及臉書粉絲專頁的最新消息，如有疑問歡迎向中心諮詢。

土城員和社宅正取民眾上月已全數簽約點交入住。圖／新北住都中心提供
土城員和社宅正取民眾上月已全數簽約點交入住。圖／新北住都中心提供

社宅 青年

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