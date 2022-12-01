不只助弱勢整修房子 台南做工行善團送暖慰問職災勞工

台南市勞工局長期與工會合作助弱勢，除成立做工行善團進行房屋修繕及義剪活動，歲末年終也發送物資幫助職災勞工等弱勢家庭，藉由發送物資持續關懷的實際行動，讓其感受到來自社會各界的愛心，希望這份感動可以成為讓他們勇敢面對困境的動力。

首波寒冬送暖今天開跑，勞工局與電氣工會兵分3路，將紅包、白米、泡麵及暖暖被等愛心物資發送給20戶職災、弱勢家庭，發送的第一戶位於南區，案主黃先生原本擔任大樓管理員，因中風無法工作，領有重度身心障礙證明，目前由妻子全心全力照顧，全家仰賴微薄的社福津貼勤儉度日。

黃姓案主住處屋齡約40年，有嚴重漏水問題，下雨天需拿水桶接水，屋內潮濕，居住環境不佳，卻因經濟困難無力自行修繕，先前勞工局「做工行善團」已協助其改善居住環境，免於漏水之苦，整修好的房子讓黃先生有個安心休養的地方。

另在麻豆工作的李姓勞工，工作時左手捲入輸送帶整隻脫落，接受斷肢重接手術，雖然左手已經順利接回去，但仍未恢復知覺，目前仍需要固定回診接受復健治療，尚無法返回職場，職災一發生，市長黃偉哲獲知訊息立即指示勞工局於第一時間進行關懷，由勞工局職災個管員開案服務，並安排免費律師諮詢服務。

另考量案家經濟頓時陷入困境，勞工局立即協助連結本市5個市級總工會一起前往關懷李姓勞工並發給5萬元慰問金，中秋節前夕也前往慰問關懷發送禮盒。今日由勞工局同仁及工會志工一同前往案家歲末送暖，讓案主感受到社會處處充滿了愛心與溫暖。