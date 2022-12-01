北市監視器採購案 柯文哲批議會與財團勾結啃食國家財源

台北市長柯文哲上午特別就「台北市錄影監視系統汰舊換新案」舉行說明記者會，記者會一開始就質疑監視器採購、頻寬設定是滿足警方維護辦案需求、市民權益或是頻寬商利益？批評台北市議會在監視器的採購案上設下但書，要求如攝影機的畫素200萬就要使用3M的頻寬傳輸，不然攝影機就要採購的100萬畫素才能使用2M的頻寬傳輸。但柯文哲則以務實及財政紀律為由，認為攝影機的畫素200萬使用2M的頻寬傳輸，就能滿足85%（從寬認定）的需求，需要較高解析度的路段再使用3M的即可，相較全數使用3M的頻寬傳輸，每個月就可省下8600萬的傳輸費用。

柯文哲重砲批評台北市議會與財團勾結啃食國家財源。因爲預算是由下任市長執行，所以才直接訴之民意，來防止啃食國家財源的勢力再度出現。 台北市長柯文哲上午特別就「台北市錄影監視系統汰舊換新案」舉行說明記者會，批評台北市議會在監視器的採購案上設下但書，要求200萬畫素的攝影鏡頭就使用3M的傳輸速率，不可使用2M。每個月就多花8600萬的傳輸費用。質疑監視器採購、頻寬設定是滿足警方維護辦案需求、市民權益或是頻寬商利益？記者黃義書／攝影