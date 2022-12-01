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翻新並打造滯洪休憩功能兼具 中和壽德公園完工今開放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供

為兼顧地區滯洪需求及公園翻新，新北水利局改造中和壽德公園，成為兼顧休憩與防洪的公園，除有效降低大安圳東支流及周邊地區排水風險，公園內也新增許多共融式攀爬型遊具等，老少咸宜，公園已完工並今起開放。

位於中和、板橋及土城三區交界處的壽德公園，在改造後成為中和區唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪的功能。另外，考量當地特色，改造後也保留老樹區的眷村記憶、增加兒童共融式遊具、溜滑梯及體健設施，將水環境與城市結合。

水利局表示，改造後的壽德公園構建了滯洪空間，當暴雨來臨時最高可容納1萬2340噸的滯洪量，有效降低大安圳東支流及周邊地區排水系統負擔，包含中和區明穗里、清穗里、自強里、德穗里、瑞穗里、民享里、民有里、冠穗里、壽德里與明德里等10里，約85公頃範圍的積淹水風險。

水利局長宋德仁說，壽德公園改造前只有老樹、草地一片及一座涼亭提供休憩，為多元利用本場域，且考量當地以年長者居多，時常可見到爺孫同遊，為此增設共融式攀爬型遊具4座、溜滑梯2座，並依既有地形地貌之高低差特色，將滯洪功能設計融入，串聯公園兩區遊戲區。

周遭居民王先生說，小時候父親接他放學後，總會帶他到壽德公園跑跳，現在換他帶小孩來，期待重新整修後，增加好玩設施，尤其是溜滑梯及攀爬網，都是小孩的最愛，而且還有大人也可以做的體健設施。

水利局表示，壽德公園環境優化工程今完工開放，是一個多元活動場域，除了配合防洪功能，將環園步道的散步空間以透水鋪面鋪設，另設有無障礙緩坡做串聯，公園有斜坡綠地，同時種植多樣開花植物，及設有雨水收集及儲留系統，提供澆灌用水，不僅節能還能達到教育意義。

中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供
中和壽德公園改造成兼顧休憩與防洪的公園，公園已經完工並於今日開放。圖／新北水利局提供

水利局 溜滑梯

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