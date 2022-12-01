新北科技執法今上路 泰山部分路段要注意 避傷荷包

新北市為改善部分路段交通亂象，於16處路段新增科技執法，並從今天開始執法。其中泰山區新五路、新北大道，是新莊、五股、泰山地區往來國道南北的重要交通樞紐，平日交壅塞、亂象不斷，為防止用路人闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空等交違行為，新增科技執法有助改善交通亂象。

林口警分局指出，新北市泰山區新五路與楓江路口，為新莊、五股、泰山用路人駛入國道五股交流道前重要路口。因來往車流量極大，且又是連接台65線匝道所在，加上該路段號誌時相複雜，平日本就車流壅塞，若遇交通事故，周遭交通更是會嚴重阻塞大打結。

加上泰山區新北大道與泰林路口，是新五路與楓江路縱深路口，泰林路又是連接新莊區與泰山區主要道路，各種車輛匯聚極易發生事故，因此運用科技手段，全天候執法，以遏止違規事件頻生，維護用路人權益、防制事故發生。