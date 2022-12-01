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新北科技執法今上路 泰山部分路段要注意 避傷荷包

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市今天在16個路段，執行科技執法，其中泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口，將針對闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空加強取締。記者曾伯愷／翻攝
新北市今天在16個路段，執行科技執法，其中泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口，將針對闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空加強取締。記者曾伯愷／翻攝

新北市為改善部分路段交通亂象，於16處路段新增科技執法，並從今天開始執法。其中泰山區新五路、新北大道，是新莊、五股、泰山地區往來國道南北的重要交通樞紐，平日交壅塞、亂象不斷，為防止用路人闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空等交違行為，新增科技執法有助改善交通亂象。

林口警分局指出，新北市泰山區新五路與楓江路口，為新莊、五股、泰山用路人駛入國道五股交流道前重要路口。因來往車流量極大，且又是連接台65線匝道所在，加上該路段號誌時相複雜，平日本就車流壅塞，若遇交通事故，周遭交通更是會嚴重阻塞大打結。

加上泰山區新北大道與泰林路口，是新五路與楓江路縱深路口，泰林路又是連接新莊區與泰山區主要道路，各種車輛匯聚極易發生事故，因此運用科技手段，全天候執法，以遏止違規事件頻生，維護用路人權益、防制事故發生。

林口警表示，今天科技執法正式上路，新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口實施科技執法，其中新五路與楓江路口科技執法項目為闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空，新北大道與泰林路口執法項目為不禮讓行人、不依標誌指示行駛。民眾切要遵循相關交通規定行駛，否則依《道路交通管理處罰條例》相關規定，最高恐罰處600元以上5400元以下之罰鍰。

新北市今天在16個路段，執行科技執法，其中泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口，將針對闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空加強取締。記者曾伯愷／翻攝
新北市今天在16個路段，執行科技執法，其中泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口，將針對闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空加強取締。記者曾伯愷／翻攝
新北市今天在16個路段，執行科技執法，其中泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口，將針對闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空加強取締。記者曾伯愷／翻攝
新北市今天在16個路段，執行科技執法，其中泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口，將針對闖紅燈、跨越雙白線及未保持路口淨空加強取締。記者曾伯愷／翻攝

科技執法

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