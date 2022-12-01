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皇冠海岸觀光圈成果發表 北海岸、觀音山及基隆展魅力
交通部觀光局北觀處推動「皇冠海岸觀光圈」，選出30間產業風格形塑店家，串連出6條經典遊程，3日將舉行成果發表會，有限量買一送一的促銷遊程，展現北海岸、觀音山及基隆的觀光魅力。
北觀處推動「皇冠海岸觀光圈」，去年底籌組，經過1年的盤整、形塑輔導、學習及串連，12月3日在CITYLINK南港店AB棟1F廣場舉行成果發表會，現場有特色市集、展示及人氣歌手助陣，將送出超過100份精美禮物。
「皇冠海岸觀光圈」範圍從觀音山、北海岸到基隆，藉由盤點及整備，選出30間產業風格形塑店家，串連出6條經典遊程，30場的交流會議，讓皇冠海岸觀光圈產生新的火花，發展出區域間共好及合作模式。
現場展售招牌商品如卡滋爆米花，現場購買享優惠；位金山的辰社旅行社推出雙層巴士「金包里號」遊程優惠，原價888元，現場只要700元；三芝牧蜂農場、基隆泉利米香及大新餅店現場推出8至95折不等的優惠。
當天舞台表演邀請觀音山人文歌謠樂團「A GA」、王哲威及陳柔安熱情開唱。
有超過100份皇冠海岸觀光圈內的泡湯券、米香禮盒及金包里號乘車券等好禮相送。
北觀處長陳美秀說，北觀處透過蹲點整備，將區域內店家凝聚並串連在一起，1成果發表會是展現攜手走過的軌跡，皇冠海岸觀光圈一年四季都適合全家大小前往，希望遊客探訪豐富的地景及人文風情，感受北海岸、觀音山及基隆的魅力。
詳細訊息請參考
北觀處官網
https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1
北觀粉絲團幸福北海岸
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