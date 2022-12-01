新北夜胃眠限量NFT將釋出 幸運兒可與神秘嘉賓大啖宵夜

元宇宙成趨勢，新北資訊中心舉辦「20餓餓 新北夜胃眠」元宇宙系列活動-新北深夜食堂名人聊天室活動圓滿，吸引全台超過7000人次，過程中科技及娛樂感十足，即時社交互動讓歡笑不間斷；12月初也將公布「新北人氣宵夜爭霸賽」及「新北餓餓元年NFT紀念款」得獎名單，感謝眾人熱烈響應。

資訊中心主任陳富添表示，台灣隨著5G網路覆蓋率逐漸提升，未來虛擬世界精彩可期，鼓勵對於元宇宙尚一知半解的民眾們，可多方嘗試，當然也包含了從區塊鏈技術所發展出的NFT，這種新型態的數位資產，有著不可替代、分割以及獨一無二的性質，極具機會在元宇宙中被廣泛運用。

陳富添指出，本次伴隨「20餓餓 新北夜胃眠」發行的「新北餓餓元年NFT紀念款」，因新北元宇宙虛擬城的創建顯得意義非凡，以新北400萬人口為基底，發行400個NFT紀念款，用科技為後盾，釋放出人性本「餓」，全球首發只送不賣，讓吃貨永久珍藏。

陳富添說明，整體創作以穿戴厚實感盔甲、氣勢驚艷的新北美食霸主-鐵猴子半夜食慾大噴發為主體，搭配上吃到不同口味的趣味反應，再再展現新北人氣宵夜的多元風貌；共有豪酸、香甜、五香、勁辣口味時火山爆發、誇張的熱力四射等5款NFT，還有無法言喻美味時的口吐芬芳、五彩斑斕，整體創作酷炫又新穎。